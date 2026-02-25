Герой фильма — крестьянин Емеля, чья жизнь меняется после встречи с волшебной Щукой. Главные роли в приключенческом фэнтези исполнили Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Федор Лавров, Агриппина Стеклова и Сергей Бурунов. Картина сразу привлекла внимание зрителей и стала одной из самых кассовых российских лент последних лет.
Однажды Емеля отправился на рыбалку, которая обернулась невероятными событиями: он поймал волшебную Щуку, готовую исполнить три его желания. Первые два желания герой потратил на мелочи, но третье решил приберечь — он захотел завоевать сердце царевны Анфисы. Щука, принимая облик обычной девушки Василисы, готова помочь Емеле в этом непростом деле — так начинается невероятное сказочное приключение, полное юмора, комичных ситуаций и, конечно, встреч с злодеями.
Локации, где снимали фильм «По щучьему велению» (2023)
Съемки фильма проходили зимой, весной и летом 2022 года в нескольких регионах. Большинство сцен снимали на натуре, в живой природе. Рассмотрим все локации подробно.
Село Абалак, Тобольский район Тюменской области
Село Абалак стало главной и самой масштабной съемочной площадкой фильма «По щучьему велению». Здесь, на берегу Иртыша, расположена туристическая деревня с реконструированным деревянным острогом времен Ермака и ансамблем традиционных русских изб. Аутентичная архитектура, просторные пейзажи и ощущение «живой» старины идеально подошли для сказочного и фэнтезийного визуального ряда.
Абалак уже знаком кинематографистам: ранее здесь проходили съемки экранизации «Конька-Горбунка» по сказке Петра Ершова. Для фильма «По щучьему велению» часть декораций съемочная группа привезла с собой. Так, избу Емели изготовили из пенопласта, а легендарную печь — главный «транспорт» героя — сделали сразу в трех вариантах: для обычных проездов, трюковых сцен с вращением в воздухе и скоростных эпизодов, когда печь вылетает из дома и пробивает ворота. Зимой она передвигалась с помощью снегохода, а летом — трактора.
Никита Кологривый выполнял часть трюков самостоятельно: актера надежно фиксировали ремнями, спрятанными под костюмом, а в более сложных сценах ему помогали каскадеры. Зимний съемочный период в Абалаке занял восемь дней. Гримеров, костюмеров и реквизит разместили в местном сельском клубе. Жители села активно участвовали в создании фильма — помогали с декорациями и выходили в массовку. Всего в кадре появилось около 150 человек.
Отдельного внимания заслуживает локация жилища кота Баюна. Ее нашли на небольшом острове на излучине Иртыша, куда редко ступает нога человека. Для сцены площадку специально «оживили»: скосили траву, разложили коряги, установили стилизованные надгробия, черепа из монтажной пены и другие детали, создающие мрачную, но сказочную атмосферу.
Летом 2022 года съемочная группа вернулась в Абалак уже на 42 дня, так как действие фильма происходит в разные времена года.
«Ленфильм», Санкт-Петербург
Масштабные павильонные сцены фильма снимались в Санкт-Петербурге — на киностудии «Ленфильм», где создатели картины возвели самые мрачные и визуально сложные локации сказочного мира. Один из павильонов превратился в роскошные царские палаты, а территорию Северного завода задекорировали под зловещие владения Кощея.
Как рассказывал продюсер по компьютерной графике Александр Горохов, при создании кощеева царства художники вдохновлялись суровой природой Карелии. Это отразилось в фактуре скал, холодной цветовой палитре и общем ощущении опасного, недружелюбного пространства. Вход в обитель Кащея охраняют гигантские фигуры в капюшонах с косами, а скальные декорации подсвечены ультрафиолетом, из-за чего они излучают тревожное, мистическое сияние.
Путь героев в сказочный и мрачный мир проходил по реке Смородине. Для съемок этой сцены в павильоне построили специальный бассейн глубиной всего по колено. Однако затемненное дно, выверенный свет и работа с отражениями позволили создать иллюзию бездонной, опасной реки.
В павильонах «Ленфильма» появилось и Подводное царство. Чтобы у зрителя возникло ощущение настоящей подводной съемки, использовали динамический свет, имитирующий солнечные лучи, пробивающиеся сквозь толщу воды. Саму «воду» разместили в огромном аквариуме, подвешенном под потолком павильона прямо над съемочной площадкой. Осветительные приборы создавали блики и переливы, напоминающие пейзажи речного дна.
Пермский край
Еще одной важной натурной локацией фильма стал Пермский край. Съемки проходили на реке Усьва и в одном из самых живописных мест Урала — скалистом массиве Каменный город. Эти ландшафты с узкими каньонами, отвесными скалами и суровой северной природой органично вписались в сказочную атмосферу фильма. До некоторых точек на берегах Усьвы добраться можно было только по воде: съемочной группе приходилось сплавляться на лодках около полутора часов.
Исполнитель главной роли Никита Кологривый особенно тепло вспоминал этот этап работы. Актер родился в Сибири и признавался, что в Прикамье чувствовал себя почти как дома — спокойно и комфортно. Во время съемок он вместе с другими актерами жил то в вагончиках, то в палатках, то в деревенских домах, ходил в гости и в баню к местным жителям.