Исполнитель главной роли Никита Кологривый особенно тепло вспоминал этот этап работы. Актер родился в Сибири и признавался, что в Прикамье чувствовал себя почти как дома — спокойно и комфортно. Во время съемок он вместе с другими актерами жил то в вагончиках, то в палатках, то в деревенских домах, ходил в гости и в баню к местным жителям.