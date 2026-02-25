Ричмонд
Где снимали фильм «По щучьему велению» (2023) и как создавалось сказочное царство

Фильм «По щучьему велению» снят по мотивам одноименной русской народной сказки. Съемки кинокартины проходили в нескольких российских регионах, и в статье мы расскажем обо всех локациях подробно
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма По щучьему велению
Кадр из фильма «По щучьему велению»

Герой фильма — крестьянин Емеля, чья жизнь меняется после встречи с волшебной Щукой. Главные роли в приключенческом фэнтези исполнили Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Федор Лавров, Агриппина Стеклова и Сергей Бурунов. Картина сразу привлекла внимание зрителей и стала одной из самых кассовых российских лент последних лет.

Однажды Емеля отправился на рыбалку, которая обернулась невероятными событиями: он поймал волшебную Щуку, готовую исполнить три его желания. Первые два желания герой потратил на мелочи, но третье решил приберечь — он захотел завоевать сердце царевны Анфисы. Щука, принимая облик обычной девушки Василисы, готова помочь Емеле в этом непростом деле — так начинается невероятное сказочное приключение, полное юмора, комичных ситуаций и, конечно, встреч с злодеями.

Локации, где снимали фильм «По щучьему велению» (2023)

Съемки фильма проходили зимой, весной и летом 2022 года в нескольких регионах. Большинство сцен снимали на натуре, в живой природе. Рассмотрим все локации подробно. 

Село Абалак, Тобольский район Тюменской области

Кадр из фильма По щучьему велению
Кадр из фильма «По щучьему велению»

Село Абалак стало главной и самой масштабной съемочной площадкой фильма «По щучьему велению». Здесь, на берегу Иртыша, расположена туристическая деревня с реконструированным деревянным острогом времен Ермака и ансамблем традиционных русских изб. Аутентичная архитектура, просторные пейзажи и ощущение «живой» старины идеально подошли для сказочного и фэнтезийного визуального ряда.

Абалак уже знаком кинематографистам: ранее здесь проходили съемки экранизации «Конька-Горбунка» по сказке Петра Ершова. Для фильма «По щучьему велению» часть декораций съемочная группа привезла с собой. Так, избу Емели изготовили из пенопласта, а легендарную печь — главный «транспорт» героя — сделали сразу в трех вариантах: для обычных проездов, трюковых сцен с вращением в воздухе и скоростных эпизодов, когда печь вылетает из дома и пробивает ворота. Зимой она передвигалась с помощью снегохода, а летом — трактора.

Никита Кологривый выполнял часть трюков самостоятельно: актера надежно фиксировали ремнями, спрятанными под костюмом, а в более сложных сценах ему помогали каскадеры. Зимний съемочный период в Абалаке занял восемь дней. Гримеров, костюмеров и реквизит разместили в местном сельском клубе. Жители села активно участвовали в создании фильма — помогали с декорациями и выходили в массовку. Всего в кадре появилось около 150 человек.

Отдельного внимания заслуживает локация жилища кота Баюна. Ее нашли на небольшом острове на излучине Иртыша, куда редко ступает нога человека. Для сцены площадку специально «оживили»: скосили траву, разложили коряги, установили стилизованные надгробия, черепа из монтажной пены и другие детали, создающие мрачную, но сказочную атмосферу.

Летом 2022 года съемочная группа вернулась в Абалак уже на 42 дня, так как действие фильма происходит в разные времена года. 

«Ленфильм», Санкт-Петербург

Кадр из фильма По щучьему велению
Кадр из фильма «По щучьему велению»

Масштабные павильонные сцены фильма снимались в Санкт-Петербурге — на киностудии «Ленфильм», где создатели картины возвели самые мрачные и визуально сложные локации сказочного мира. Один из павильонов превратился в роскошные царские палаты, а территорию Северного завода задекорировали под зловещие владения Кощея.

Как рассказывал продюсер по компьютерной графике Александр Горохов, при создании кощеева царства художники вдохновлялись суровой природой Карелии. Это отразилось в фактуре скал, холодной цветовой палитре и общем ощущении опасного, недружелюбного пространства. Вход в обитель Кащея охраняют гигантские фигуры в капюшонах с косами, а скальные декорации подсвечены ультрафиолетом, из-за чего они излучают тревожное, мистическое сияние.

Путь героев в сказочный и мрачный мир проходил по реке Смородине. Для съемок этой сцены в павильоне построили специальный бассейн глубиной всего по колено. Однако затемненное дно, выверенный свет и работа с отражениями позволили создать иллюзию бездонной, опасной реки.

В павильонах «Ленфильма» появилось и Подводное царство. Чтобы у зрителя возникло ощущение настоящей подводной съемки, использовали динамический свет, имитирующий солнечные лучи, пробивающиеся сквозь толщу воды. Саму «воду» разместили в огромном аквариуме, подвешенном под потолком павильона прямо над съемочной площадкой. Осветительные приборы создавали блики и переливы, напоминающие пейзажи речного дна.

Пермский край

Кадр из фильма По щучьему велению
Кадр из фильма «По щучьему велению»

Еще одной важной натурной локацией фильма стал Пермский край. Съемки проходили на реке Усьва и в одном из самых живописных мест Урала — скалистом массиве Каменный город. Эти ландшафты с узкими каньонами, отвесными скалами и суровой северной природой органично вписались в сказочную атмосферу фильма. До некоторых точек на берегах Усьвы добраться можно было только по воде: съемочной группе приходилось сплавляться на лодках около полутора часов. 

Исполнитель главной роли Никита Кологривый особенно тепло вспоминал этот этап работы. Актер родился в Сибири и признавался, что в Прикамье чувствовал себя почти как дома — спокойно и комфортно. Во время съемок он вместе с другими актерами жил то в вагончиках, то в палатках, то в деревенских домах, ходил в гости и в баню к местным жителям.