Франшизу «Человек-паук» ждет перезагрузка

Студия Sony Pictures планирует создать новую серию фильмов о популярном супергерое
Том Холланд в фильме «Человек-паук: Вдали от дома»
Том Холланд в фильме «Человек-паук: Вдали от дома»Источник: Российская газета

Компания Sony Pictures объявила о перезагрузке франшизы «Человек-паук», сообщает издание Super.ru.

Генеральный директор компании Том Ротман в подкасте The Town подтвердил ведущему Мэтту Беллони, что вселенная будет перезапущена, а к работе над проектом привлекут новых авторов.

Причина такого решения — череда прокатных неудач. Почти все недавние релизы студии, среди которых «Мадам Паутина» и «Крэйвен-охотник», провалились. Только трилогия «Веном» с Томом Харди удержала планку, показав стабильные результаты.

Отныне в Sony Pictures намерены создать эффект дефицита контента: зрители должны успеть соскучиться по герою, прежде чем на экраны выйдет что-то новое.

Однако без любимого персонажа фанаты не останутся. Мировая премьера фильма «Человек Паук: Совершенно новый день» с Томом Холландом и Марком Руффало в роли Халка назначена на 31 июля 2026 года.

Кроме того, 27 мая 2026-го выйдет сериал «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем в главной роли.