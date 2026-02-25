Ричмонд
Селену Гомес призвали развестись с Бенни Бланко и назвали его отвратительным

Мужа Селены Гомес Бенни назвали отвратительным из-за грязных ног на диване
Бенни Бланко / фото: кадр из видео
Бенни Бланко / фото: кадр из видео

Грязные ноги Бенни Бланко возмутили поклонников Селены Гомес. 37-летний музыкальный продюсер вместе со своим лучшим другом Лил Дикки и его женой Кристин Баталаччо представили свой новый подкаст под названием «Друзья хранят секреты». В одном из эпизодов Бланко запечатлен босиком на диване в оранжевой футболке и коричневых брюках, а камера показывает его не слишком чистые пятки.

Некоторых поклонников Гомес эти кадры отнюдь не позабавили: они выразили свое недовольство в социальных сетях: «Не могу поверить, что она позволяет ему к себе прикасаться», «Почему она вообще вышла за него замуж, а не за кого-то другого», «Это отвратительно. Не понимаю, как Селена с этим справляется».

Некоторые фанаты даже призывали звезду расстаться с Бланко: «Селене нужно развестись с ним и найти кого-то получше», «Я никогда еще не был так разочарован в Селене, как сейчас».

Ранее внешность Селены Гомес в купальнике на фото папарацци вызвала споры в сети.