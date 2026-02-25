Селену Гомес призвали развестись с Бенни Бланко и назвали его отвратительным

Некоторых поклонников Гомес эти кадры отнюдь не позабавили: они выразили свое недовольство в социальных сетях: «Не могу поверить, что она позволяет ему к себе прикасаться», «Почему она вообще вышла за него замуж, а не за кого-то другого», «Это отвратительно. Не понимаю, как Селена с этим справляется».