Селену Гомес призвали развестись с Бенни Бланко и назвали его отвратительным

Грязные ноги Бенни Бланко возмутили поклонников Селены Гомес. 37-летний музыкальный продюсер вместе со своим лучшим другом Лил Дикки и его женой Кристин Баталаччо представили свой новый подкаст под названием «Друзья хранят секреты». В одном из эпизодов Бланко запечатлен босиком на диване в оранжевой футболке и коричневых брюках, а камера показывает его не слишком чистые пятки.
Некоторых поклонников Гомес эти кадры отнюдь не позабавили: они выразили свое недовольство в социальных сетях: «Не могу поверить, что она позволяет ему к себе прикасаться», «Почему она вообще вышла за него замуж, а не за кого-то другого», «Это отвратительно. Не понимаю, как Селена с этим справляется».
Некоторые фанаты даже призывали звезду расстаться с Бланко: «Селене нужно развестись с ним и найти кого-то получше», «Я никогда еще не был так разочарован в Селене, как сейчас».
