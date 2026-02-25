Режиссер Игнатов: нейросети не заменят живое творчество

Современные нейросети, как признает режиссер, позволяют генерировать любые изображения и внешности, однако полученный результат рискует оказаться поверхностным. По его словам, ничто не может быть увлекательнее живого человека, и на его век работы с реальными артистами точно хватит. Созданные же машиной образы, несмотря на техническое совершенство, могут быть просто скучными.