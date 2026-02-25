Режиссер Игнатов: нейросети не заменят живое творчество

Развитие искусственного интеллекта и технологический прогресс не приведут к исчезновению традиционного творчества. Такое убеждение на премьере кинокартины «Спасти бессмертного» выразил режиссер Павел Игнатов в интервью Пятому каналу.
Постановщик напомнил, что история уже знает примеры подобных прогнозов: когда появились радио и телевидение, многие эксперты предрекали скорый закат театрального искусства, литературы и живописи. Однако, как отметил Игнатов, эти ожидания не оправдались — книга, сцена и холст сохранили свою аудиторию и значимость.
В основе любого вида искусства, по мнению режиссера, всегда остается человек. Ни одна самая совершенная технология не способна воспроизвести процесс живого творческого взаимодействия: совместные репетиции, обсуждение характеров персонажей и поиск уникальных решений. Для Игнатова принципиально важна работа именно с реальными актерами, а не с их цифровыми копиями.
Современные нейросети, как признает режиссер, позволяют генерировать любые изображения и внешности, однако полученный результат рискует оказаться поверхностным. По его словам, ничто не может быть увлекательнее живого человека, и на его век работы с реальными артистами точно хватит. Созданные же машиной образы, несмотря на техническое совершенство, могут быть просто скучными.
Особую ценность искусству, по убеждению Павла, придает человеческая ошибка. Естественная, спонтанная, иногда неожиданная — именно она наполняет произведение жизнью. В отличие от этого, сбои в работе искусственного интеллекта выглядят либо нелепо, либо оказываются бессмысленными и непредсказуемыми, тогда как ошибка человека всегда несет в себе интерес и глубину.