Названы дата и место прощания со звездой «А зори здесь тихие» Ириной Шевчук

Прощание с заслуженной артисткой России Ириной Шевчук состоится 28 февраля
Ирина Шевчук
Ирина ШевчукИсточник: Legion-Media.ru

Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ириной Шевчук состоится 28 февраля в Москве. Об этом сообщила дочь актрисы Александра Афанасьева-Шевчук, ее слова приводит РИА Новости.

Церемония начнется в 10 часов утра в Центральной клинической больнице № 1. После этого Шевчук будет похоронена на Троекуровском кладбище.

24 февраля сообщалось, что Ирины Шевчук не стало в возрасте 74 лет. Актриса, наиболее известная по фильмам «А зори здесь тихие», «Приключения желтого чемоданчика» и «Белый Бим Черное ухо», несколько лет боролась с лимфомой головного мозга. Дочь артистки рассказала, что ее самочувствие улучшилось перед кончиной, последние дни она провела дома.