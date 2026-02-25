Михаил Галустян снялся в комедии «Уволить Жору». Его партнерами по площадке стали Данила Козловский и Наталья Бардо.
Юморист рассказал, что Козловский во время совместной работы давал ему ценные советы. Например, он учил комика правильно плакать. А Галустян, в свою очередь, говорил актеру, как лучше преподнести шутку.
«В первый раз снимались вместе, мне очень понравилось. Я, кстати, многое почерпнул. Какие-то лайфхаки он мне рассказывал — как, к примеру, правильно заплакать в кадре. Где-то Данила у меня учился — как интонационно лучше сказать, чтобы шутка сильнее звучала. Можно сказать, синергия удалась. Наши герои, если параллели проводить, что-то типа Роберта Дауни-младшего и Зака Галифианакиса из фильма “Впритык”. Данила играет правильного чувака, а я непонятного взбалмошного ребенка», — рассказал Галустян в интервью «СтарХиту».
В комедии он сыграл Жору, главного программиста IT-корпорации, которого увольняет топ-менеджер Макс (Данила Козловский). 40-летний герой кажется воплощением безобидности, но не тут-то было. Уволить Жору оказывается невероятно сложно.
«Жора понравился мне тем, что он такой взрослый ребенок. С детской непосредственностью, которая и мне присуща. Для меня это амплуа понятно. Мы с Жорой чем-то похожи — каждый мужчина, наверно, в глубине души ребенок. Да и, думаю, дело не в мужчинах. Каждый человек», — рассказал о своем герое Галустян.
Фильм «Уволить Жору» в прокате с 12 февраля.