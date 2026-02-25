«В первый раз снимались вместе, мне очень понравилось. Я, кстати, многое почерпнул. Какие-то лайфхаки он мне рассказывал — как, к примеру, правильно заплакать в кадре. Где-то Данила у меня учился — как интонационно лучше сказать, чтобы шутка сильнее звучала. Можно сказать, синергия удалась. Наши герои, если параллели проводить, что-то типа Роберта Дауни-младшего и Зака Галифианакиса из фильма “Впритык”. Данила играет правильного чувака, а я непонятного взбалмошного ребенка», — рассказал Галустян в интервью «СтарХиту».