Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

18-летняя дочь Миллы Йовович снялась в рекламе Dior

18-летняя модель Эвер Андерсон стала лицом люксового бренда Dior

Дочь американской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона, модель Эвер Андерсон, стала лицом люксового бренда Dior. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Эвер Андерсон, фото: соцсети
Эвер Андерсон, фото: соцсети

18-летняя наследница знаменитостей разместила рекламные кадры, фотографом которых выступил Бак Эллисон. Девушка снялась в Люксембургском саду в Париже, демонстрируя изделие из коллекции весна-лето 2026.

Так, Андерсон примерила короткое облегающее платье с белыми манжетами и воротником. Помимо этого, звезда надела коричневые кроссовки, дополнив образ сумкой в тон. Образ завершил мейкап в нейтральных оттенках и укладка с распущенными волосами.

В декабре 2025 года 18-летняя дочь Миллы Йовович опубликовала фото в прозрачной юбке. Модель приняла участие в съемке для журнала Beyond Noise.