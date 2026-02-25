Ричмонд
В Ленинградской области стартовали съемки фильма «Сталин» Владимира Бортко

Кинокартина охватывает ключевые периоды правления Иосифа Сталина
Владимир Бортко
Владимир БорткоИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Съемки четырехсерийной историко-политической драмы режиссера Владимира Бортко под названием «Сталин» стартовали в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в кинокомпании «Триикс медиа», занимающейся производством проекта совместно с онлайн-кинотеатром Kion.

«Режиссером и сценаристом проекта выступил Владимир Владимирович Бортко. Роль Иосифа Виссарионовича Сталина исполнит заслуженный артист России Игорь Витальевич Миркурбанов», — сказали в кинокомпании. Там уточнили, что фильм охватывает ключевые периоды правления Иосифа Сталина.

Игорь Миркурбанов на премьере фильма «Вниз», фото: пресс-служба
Игорь Миркурбанов на премьере фильма «Вниз», фото: пресс-служба

«Мы снимаем не совсем обычное кино. За 30 лет про Иосифа Виссарионовича было много разговоров. Не скажу, что он был милым и добрым, но это был человек, который построил нашу страну, и наследие которого мы до сих пор “доедаем”. В фильме мы хотим показать не хорошее или плохое, а правду. Мне очень радостно потому, что я работаю вместе с кинокомпанией “Триикс медиа”, потому что этот сценарий пятнадцать лет лежал без движения. И нашлись люди, которые его оценили, и которые его стали делать. Спасибо, это очень важный поступок», — рассказал Бортко перед началом съемок. Он также поблагодарил всех участвующих в проекте артистов и съемочную группу, отметив, что с того времени, как последний раз в качестве режиссера говорил слово «мотор», прошло ровно десять лет.

В свою очередь, присутствовавший на съемочной площадке генеральный продюсер кинокомпании «Триикс медиа» Сергей Щеглов отметил значимость картины «Сталин» и поблагодарил партнеров.

«Для нас большая честь работать с таким мастером с большой буквы как Владимир Владимирович Бортко. И большая честь, что в нашем проекте снимаются актеры такого высокого уровня, которых мы знаем по многим серьезным работам. Большое спасибо нашим партнерам в лице онлайн-кинотеатра Kion, который поддержал этот проект», — сказал он.

Съемки картины запланированы до середины лета 2026 года и пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской области, а также на Черноморском побережье. Генеральными продюсерами многосерийного фильма «Сталин» выступили Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Роли в картине исполнят Виктор Сухоруков, Александр Яцко, Кристина Бабушкина, Александр Самойленко, Павел Чинарев, Александр Семчев, Семен Стругачев, Николай Шрайбер, Карэн Бадалов, Виталий Кищенко, Юлия Рутберг, Анна Ковальчук и др.

О кинокомпании

«Триикс медиа» создана в 2006 году. За 20 лет работы компания сняла более 300 проектов, среди которых сериалы «Первый отдел», «Невский», «Шеф», «Великолепная пятерка», «Комитет», «Ронин», фильмы «Небо», «Ржев», «Золотая бронза» и др.