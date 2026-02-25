В Ленинградской области стартовали съемки фильма «Сталин» Владимира Бортко

«Мы снимаем не совсем обычное кино. За 30 лет про Иосифа Виссарионовича было много разговоров. Не скажу, что он был милым и добрым, но это был человек, который построил нашу страну, и наследие которого мы до сих пор “доедаем”. В фильме мы хотим показать не хорошее или плохое, а правду. Мне очень радостно потому, что я работаю вместе с кинокомпанией “Триикс медиа”, потому что этот сценарий пятнадцать лет лежал без движения. И нашлись люди, которые его оценили, и которые его стали делать. Спасибо, это очень важный поступок», — рассказал Бортко перед началом съемок. Он также поблагодарил всех участвующих в проекте артистов и съемочную группу, отметив, что с того времени, как последний раз в качестве режиссера говорил слово «мотор», прошло ровно десять лет.