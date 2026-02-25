В Ленинградской области стартовали съемки фильма «Сталин» Владимира Бортко

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Съемки четырехсерийной историко-политической драмы режиссера Владимира Бортко под названием «Сталин» стартовали в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в кинокомпании «Триикс медиа», занимающейся производством проекта совместно с онлайн-кинотеатром Kion.
«Режиссером и сценаристом проекта выступил Владимир Владимирович Бортко. Роль Иосифа Виссарионовича Сталина исполнит заслуженный артист России Игорь Витальевич Миркурбанов», — сказали в кинокомпании. Там уточнили, что фильм охватывает ключевые периоды правления Иосифа Сталина.
«Мы снимаем не совсем обычное кино. За 30 лет про Иосифа Виссарионовича было много разговоров. Не скажу, что он был милым и добрым, но это был человек, который построил нашу страну, и наследие которого мы до сих пор “доедаем”. В фильме мы хотим показать не хорошее или плохое, а правду. Мне очень радостно потому, что я работаю вместе с кинокомпанией “Триикс медиа”, потому что этот сценарий пятнадцать лет лежал без движения. И нашлись люди, которые его оценили, и которые его стали делать. Спасибо, это очень важный поступок», — рассказал Бортко перед началом съемок. Он также поблагодарил всех участвующих в проекте артистов и съемочную группу, отметив, что с того времени, как последний раз в качестве режиссера говорил слово «мотор», прошло ровно десять лет.
В свою очередь, присутствовавший на съемочной площадке генеральный продюсер кинокомпании «Триикс медиа» Сергей Щеглов отметил значимость картины «Сталин» и поблагодарил партнеров.
«Для нас большая честь работать с таким мастером с большой буквы как Владимир Владимирович Бортко. И большая честь, что в нашем проекте снимаются актеры такого высокого уровня, которых мы знаем по многим серьезным работам. Большое спасибо нашим партнерам в лице онлайн-кинотеатра Kion, который поддержал этот проект», — сказал он.
Съемки картины запланированы до середины лета 2026 года и пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской области, а также на Черноморском побережье. Генеральными продюсерами многосерийного фильма «Сталин» выступили Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Роли в картине исполнят Виктор Сухоруков, Александр Яцко, Кристина Бабушкина, Александр Самойленко, Павел Чинарев, Александр Семчев, Семен Стругачев, Николай Шрайбер, Карэн Бадалов, Виталий Кищенко, Юлия Рутберг, Анна Ковальчук и др.
О кинокомпании
«Триикс медиа» создана в 2006 году. За 20 лет работы компания сняла более 300 проектов, среди которых сериалы «Первый отдел», «Невский», «Шеф», «Великолепная пятерка», «Комитет», «Ронин», фильмы «Небо», «Ржев», «Золотая бронза» и др.