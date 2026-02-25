Ричмонд
Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила подробности о госпитализации актрисы

Лидии Федосеевой-Шукшиной якобы потребовалась экстренная помощь, утверждали СМИ
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-ШукшинаИсточник: Legion-Media.ru

Дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга в разговоре с aif.ru сообщила, что планирует попросить о госпитализации матери для улучшения ее самочувствия.

Ранее СМИ сообщили, что Лидии Федосеевой-Шукшиной якобы потребовалась экстренная помощь из-за проблем с сердцем.

«Возможно, для улучшения состояния мы попросим полежать дней 5−7, чтобы чуть-чуть симптоматику просто улучшить. Потому что в домашних условиях сложно, лучше под наблюдением. Но сейчас мы дома, я удивлена слухам, откуда взяли, что было что-то экстренное…» — сказала Ольга.

Она уточнила, что состояние матери соответствует возрасту и имеющимся у нее диагнозам.