Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила подробности о госпитализации актрисы

Дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга в разговоре с aif.ru сообщила, что планирует попросить о госпитализации матери для улучшения ее самочувствия.
Ранее СМИ сообщили, что Лидии Федосеевой-Шукшиной якобы потребовалась экстренная помощь из-за проблем с сердцем.
«Возможно, для улучшения состояния мы попросим полежать дней 5−7, чтобы чуть-чуть симптоматику просто улучшить. Потому что в домашних условиях сложно, лучше под наблюдением. Но сейчас мы дома, я удивлена слухам, откуда взяли, что было что-то экстренное…» — сказала Ольга.
Она уточнила, что состояние матери соответствует возрасту и имеющимся у нее диагнозам.