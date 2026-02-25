Ричмонд
Актриса Наталья Бардо показала фигуру в бикини

Актриса Наталья Бардо снялась в бикини на отдыхе в Абу-Даби

Актриса Наталья Бардо показала фигуру в бикини. Звезда сериала «Девушки с Макаровым» позировала в море в ярком купальнике и поделилась снимком в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Знаменитость рассказала, что отдыхает с сыном Эриком в Абу-Даби.

Наталья Бардо / фото: соцсети
Наталья Бардо / фото: соцсети

«Мы решили пожить в центре города, а не на пляже. Но в первый день от пляжа отказаться не смогли», — отметила артистка.

Артистка недавно призналась подписчикам, что за год поправилась на восемь килограммов. Знаменитость решила исправить эту ситуацию. Она ограничила себя в выборе еды и сократила употребление углеводов. А также актриса активно занимается спортом, чтобы привести себя в форму.

Ранее Наталья Бардо оказалась в инвалидной коляске после съемки тренда.