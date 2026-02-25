Актриса Наталья Бардо показала фигуру в бикини. Звезда сериала «Девушки с Макаровым» позировала в море в ярком купальнике и поделилась снимком в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Знаменитость рассказала, что отдыхает с сыном Эриком в Абу-Даби.
«Мы решили пожить в центре города, а не на пляже. Но в первый день от пляжа отказаться не смогли», — отметила артистка.
Артистка недавно призналась подписчикам, что за год поправилась на восемь килограммов. Знаменитость решила исправить эту ситуацию. Она ограничила себя в выборе еды и сократила употребление углеводов. А также актриса активно занимается спортом, чтобы привести себя в форму.
Ранее Наталья Бардо оказалась в инвалидной коляске после съемки тренда.