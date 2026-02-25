Ричмонд
Звезда «Комбинации» Анастасия Уколова снялась в купальнике

Актриса Анастасия Уколова показала себя в купальнике

Звезда сериала «Комбинация» Анастасия Уколова снялась в купальнике. Актриса позировала в белом монокини возле бассейна с панорамным видом и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка отметила, что фотосессия проходила в Таиланде.

Анастасия Уколова / фото: соцсети
Анастасия Уколова / фото: соцсети

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Вау», «Очень красивая», «Идеальная девушка», «Стильная красотка», «Шикарная», «Богиня», «Красивая», «Роскошная девушка».

Ранее Анастасия Уколова спровоцировала слухи о романе с экс-возлюбленным Аглаи Тарасовой.