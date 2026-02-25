Полина Цыганова посетила премьеру комедии «Человек, который смеется», которая прошла 22 февраля на Хлебозаводе № 9 в пространстве «Котельная».
20-летняя актриса пришла поддержать своего отца Евгения Цыганова и 15-летнего брата Андрея Цыганова, которые сыграли в проекте главные роли. На презентации Цыганова появилась со своим возлюбленным — 34-летним оператором Никитой Белаем.
О романе актрисы и оператора стало известно в конце июня 2025 года. Тогда Цыганова в личном блоге разместила совместные фото со своим избранником и сообщила, что они ищут квартиру, чтобы жить вместе.
«Привет! Мы, Никита и Полина, сейчас ищем квартиру в городе Москве, чтобы она стала для нас домиком на длительный срок. Если вы хотите сдать свою квартиру, в которой 2−3 комнаты, большие окна и есть где погулять рядом — мы идеальный вариант. Серьезно! Не пьем, не курим, очень чистоплотны и, вообще, мы просто котики. Но диваны не грызем! И спим по режиму. Скучные! Самое то, мечта арендодателя», — написала артистка.
Известно, что Цыганова и Белай познакомились на съемках фильма «Чистый лист». Он был оператором проекта, а она сыграла в нем главную женскую роль.