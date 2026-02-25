«Привет! Мы, Никита и Полина, сейчас ищем квартиру в городе Москве, чтобы она стала для нас домиком на длительный срок. Если вы хотите сдать свою квартиру, в которой 2−3 комнаты, большие окна и есть где погулять рядом — мы идеальный вариант. Серьезно! Не пьем, не курим, очень чистоплотны и, вообще, мы просто котики. Но диваны не грызем! И спим по режиму. Скучные! Самое то, мечта арендодателя», — написала артистка.