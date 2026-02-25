Ричмонд
20-летняя дочь Цыганова впервые вышла в свет со своим 34-летним возлюбленным

Полина Цыганова посетила премьеру фильма «Человек, который смеется», где снялся ее отец

Полина Цыганова посетила премьеру комедии «Человек, который смеется», которая прошла 22 февраля на Хлебозаводе № 9 в пространстве «Котельная».

Полина Цыганова и Никита Белай
Полина Цыганова и Никита Белай

20-летняя актриса пришла поддержать своего отца Евгения Цыганова и 15-летнего брата Андрея Цыганова, которые сыграли в проекте главные роли. На презентации Цыганова появилась со своим возлюбленным — 34-летним оператором Никитой Белаем.

О романе актрисы и оператора стало известно в конце июня 2025 года. Тогда Цыганова в личном блоге разместила совместные фото со своим избранником и сообщила, что они ищут квартиру, чтобы жить вместе.

Полина Цыганова и Никита Бегай, фото: пресс-служба
Полина Цыганова и Никита Бегай, фото: пресс-служба

«Привет! Мы, Никита и Полина, сейчас ищем квартиру в городе Москве, чтобы она стала для нас домиком на длительный срок. Если вы хотите сдать свою квартиру, в которой 2−3 комнаты, большие окна и есть где погулять рядом — мы идеальный вариант. Серьезно! Не пьем, не курим, очень чистоплотны и, вообще, мы просто котики. Но диваны не грызем! И спим по режиму. Скучные! Самое то, мечта арендодателя», — написала артистка.

Полина Цыганова и Никита Белай, фото: соцсети
Полина Цыганова и Никита Белай, фото: соцсети

Известно, что Цыганова и Белай познакомились на съемках фильма «Чистый лист». Он был оператором проекта, а она сыграла в нем главную женскую роль.

Ранее Цыганов показал 20-летней дочери места, где снимали «Прогулку» и «Питер FM». Актер прогулялся с наследницей по Санкт-Петербургу. 