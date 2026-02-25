Белла Хадид чувствовала себя «ненужной» в Голливуде из-за тяжелой болезни

«Сегодня я лучше понимаю себя. Мне стало приятнее быть в Техасе со своими лошадьми и собакой, жить настоящей жизнью, а потом возвращаться к работе. Теперь я знаю, когда нужно сказать “нет”. В прошлом году, даже во время лечения, я постоянно плакала, потому что не могла выполнить обещанное. Мне казалось, что они могут забыть обо мне в любой момент», — заявила манекенщица.