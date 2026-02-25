Ричмонд
Белла Хадид чувствовала себя «ненужной» в Голливуде из-за тяжелой болезни

Модель Белла Хадид почувствовала себя ненужной из-за болезни Лайма

Супермодель и бизнесвумен Белла Хадид в интервью итальянскому журналу Vogue заявила, что ей трудно поддерживать баланс между работой и личной жизнью.

Белла Хадид / фото: соцсети
Белла Хадид / фото: соцсети

Знаменитость рассказала, что из-за обострения болезни Лайма ей пришлось на протяжении года отказываться от работы с брендами. Модель призналась, что чувствовала себя тогда «ненужной».

«Сегодня я лучше понимаю себя. Мне стало приятнее быть в Техасе со своими лошадьми и собакой, жить настоящей жизнью, а потом возвращаться к работе. Теперь я знаю, когда нужно сказать “нет”. В прошлом году, даже во время лечения, я постоянно плакала, потому что не могла выполнить обещанное. Мне казалось, что они могут забыть обо мне в любой момент», — заявила манекенщица.

По ее словам, она долгое время переживала из-за того, что с ней перестанут сотрудничать, потому что она регулярно отказывалась от работы.

«Я боялась, что мне больше никогда не позвонят. Но потом я отпустила и эту мысль, и теперь я знаю, что люди знают мою личность и то, кто я есть…» — заявила звезда.

Ранее Беллу Хадид засняли в магазине с запрещенными веществами на фоне скандала с Эпштейном.