«Я пришла к маме домой и нашла ее мертвой. Еще накануне ничто не предвещало. Вчера все было нормально. Она была бодра. Новый год мы встречали вместе. Я даже не поверила сперва, что она умерла. И до сих пор не верю, что я осталась сиротой, мой отец тоже умер от рака… Сейчас занимаюсь организационными вопросами, решаю, где и когда пройдет прощание», — заключила Афанасьева-Шевчук.