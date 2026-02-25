Александра Афанасьева-Шевчук высказалась о внезапной смерти своей матери Ирины Шевчук. Она рассказала, что несколько лет назад у актрисы обнаружили лимфому головного мозга. По словам Афанасьевой-Шевчук, лечение проходило хорошо, и она верила, что мама победит недуг.
«В конце 2023 года у мамы начались скачки давления. И в январе 2024 года мы провели обследование. На КТ обнаружили у нее затемнение головного мозга. Маму госпитализировали в институт нейрохирургии им. Бурденко, там-то и нашли лимфому головного мозга. Врачи у нее были замечательные, самые лучшие, лечение шло хорошо, но болезнь оказалась сильнее», — рассказала актриса изданию «Комсомольская правда».
Звезда фильма «А зори здесь тихие…» до последних дней была бодра. Актриса также готовилась к фестивалю «Киношок». Поэтому смерть Ирины Борисовны стала неожиданной для ее дочери.
«Я пришла к маме домой и нашла ее мертвой. Еще накануне ничто не предвещало. Вчера все было нормально. Она была бодра. Новый год мы встречали вместе. Я даже не поверила сперва, что она умерла. И до сих пор не верю, что я осталась сиротой, мой отец тоже умер от рака… Сейчас занимаюсь организационными вопросами, решаю, где и когда пройдет прощание», — заключила Афанасьева-Шевчук.
Ирина Шевчук ушла из жизни 24 февраля 2026 года. Ей было 74 года. Актриса известна по роли Риты Осяниной в культовой драме «А зори здесь тихие».
Ранее Елена Драпеко рассказала о последней встрече с коллегой по фильму «А зори здесь тихие» Ириной Шевчук.