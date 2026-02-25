Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса Софья Шидловская рассказала, как восстанавливает свои силы

Софья Шидловская рассказала, как ей удается успокоить тревожные мысли
Софья Шидловская и Андрей Максимов на премьере сериала «Вампиры средней полосы», фото: пресс-служба
Софья Шидловская и Андрей Максимов на премьере сериала «Вампиры средней полосы», фото: пресс-служба

Актриса Софья Шидловская в беседе с WomanHit рассказала, что ее мощнейший ресурс — возможность побыть наедине с собой. Артистка вспомнила, что раньше успокаивала тревожные мысли утренними пробежками без наушников — слушала звуки улицы. Сейчас в ее расписании остался только спортзал.

«Побыть наедине с собой, когда ничего не контролирую, не строю планы, а просто замедляюсь, выдыхаю и становлюсь созерцателем. Лучше всего, когда это происходит на природе — в лесу, в горах, на море», — пояснила актриса.

Софья отметила, что ее также заряжает общение — особенно с умными, культурными и начитанными людьми с широким кругозором. Сейчас круг общения Шидловской в основном состоит из актеров и режиссеров. Однако она призналась, что не любит бесконечно обсуждать работу и говорить о себе в профессиональном контексте. При этом актриса считает важным умение слушать других.

«Надеюсь, что я умею слушать и даю выговориться другим. Я все‑таки за диалоги и интересные разговоры на разные темы», — рассказала Софья.