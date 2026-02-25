Актриса Софья Шидловская рассказала, как восстанавливает свои силы

Актриса Софья Шидловская в беседе с WomanHit рассказала, что ее мощнейший ресурс — возможность побыть наедине с собой. Артистка вспомнила, что раньше успокаивала тревожные мысли утренними пробежками без наушников — слушала звуки улицы. Сейчас в ее расписании остался только спортзал.
«Побыть наедине с собой, когда ничего не контролирую, не строю планы, а просто замедляюсь, выдыхаю и становлюсь созерцателем. Лучше всего, когда это происходит на природе — в лесу, в горах, на море», — пояснила актриса.
Софья отметила, что ее также заряжает общение — особенно с умными, культурными и начитанными людьми с широким кругозором. Сейчас круг общения Шидловской в основном состоит из актеров и режиссеров. Однако она призналась, что не любит бесконечно обсуждать работу и говорить о себе в профессиональном контексте. При этом актриса считает важным умение слушать других.
«Надеюсь, что я умею слушать и даю выговориться другим. Я все‑таки за диалоги и интересные разговоры на разные темы», — рассказала Софья.