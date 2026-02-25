Актриса Софья Шидловская рассказала, как восстанавливает свои силы

Софья отметила, что ее также заряжает общение — особенно с умными, культурными и начитанными людьми с широким кругозором. Сейчас круг общения Шидловской в основном состоит из актеров и режиссеров. Однако она призналась, что не любит бесконечно обсуждать работу и говорить о себе в профессиональном контексте. При этом актриса считает важным умение слушать других.