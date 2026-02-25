Ричмонд
Марк Богатырев ответил на слухи о романе с актрисой Никой Здорик

Актер Марк Богатырев опроверг слухи о романе с Никой Здорик
Марк Богатырев, фото: пресс-служба СТС
Марк Богатырев, фото: пресс-служба СТС

Актер Марк Богатырев опроверг в разговоре с «Пятым каналом» слухи о своем романе со звездой сериала «Ландыши» Никой Здорик.

Артист заявил, что его с Здорик связывают исключительно дружеские отношения и общее театральное прошлое. Все домыслы о романе с коллегой актер назвал лишь слухами.

«Мы просто в одном театре выросли, встретились на премьере, а из этого сделали, как всегда, какой-то слух. Нет, у нее своя жизнь, у меня своя, мы дружим, мы приятельствуем… Иногда мы можем встретиться, пообщаться, но мы исключительно друзья», — подчеркнул актер.

По словам артиста, разговоры о его романе с актрисой являются продуктом любопытства и фантазии журналистов.

Ранее Марк Богатырев раскрыл, что уже девять лет занимается йогой.