Мишустин поздравил Евгения Герасимова с 75-летием

В 1984 г. он снял на Киностудии им. М. Горького свою первую полнометражную картину — комедию «Очень важная персона» (1984). Далее последовали музыкальная комедия «Не ходите, девки, замуж» (1985), драма «Забавы молодых» (1987), фильм «Поездка в Висбаден» по повести Ивана Тургенева «Вешние воды» (1989), исторические ленты «Ричард Львиное Сердце» (1992) и «Рыцарь Кеннет» (1993). В 2008 г. поставил для телеканала «ТВ Центр» телесериалы «Савва» и «Туман рассеивается».