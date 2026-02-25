Мишустин поздравил Евгения Герасимова с 75-летием

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил актера театра и кино, депутата Московской городской думы Евгения Герасимова с 75-летием.
«Талантливый актер и кинорежиссер, вы пользуетесь заслуженным авторитетом у коллег и любовью многочисленных поклонников. Ваш вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства по достоинству отмечен высокими профессиональными наградами и премиями», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина.
Мишустин назвал образы актера яркими, индивидуальными и запоминающимися. По его словам, они отличаются глубиной характера и искренними эмоциями. Также он отметил, что режиссерские работы Герасимова обладают авторским почерком и вдохновляют молодых деятелей кинематографа.
Премьер пожелал актеру крепкого здоровья, благополучия и всего самого хорошего.
В общей сложности Герасимов сыграл в более чем 60 фильмах и сериалах. Широкую известность актер получил в начале 1980-х гг. благодаря роли сотрудника правоохранительных органов Валентина Рослякова в остросюжетных детективах Бориса Григорьева «Петровка, 38» и «Огарева, 6». Еще одна популярная киноработа Герасимова — робот Вертер в детском фильме Павла Арсенова «Гостья из будущего» по мотивам фантастической повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед» (1985).
В 1984 г. он снял на Киностудии им. М. Горького свою первую полнометражную картину — комедию «Очень важная персона» (1984). Далее последовали музыкальная комедия «Не ходите, девки, замуж» (1985), драма «Забавы молодых» (1987), фильм «Поездка в Висбаден» по повести Ивана Тургенева «Вешние воды» (1989), исторические ленты «Ричард Львиное Сердце» (1992) и «Рыцарь Кеннет» (1993). В 2008 г. поставил для телеканала «ТВ Центр» телесериалы «Савва» и «Туман рассеивается».