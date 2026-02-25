Ричмонд
Уехавший из России Алексей Панин отреагировал на новость о смерти Ирины Шевчук

Актер выразил соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки
Ирина Шевчук
Ирина ШевчукИсточник: Legion-Media.ru

24 февраля стало известно о смерти заслуженной артистки РФ Ирины Шевчук, умершей на 75-м году жизни от лимфомы головного мозга. Актриса известна по ролям в культовых фильмах «А зори здесь тихие», «Белый Бим Черное ухо», «Приключения желтого чемоданчика» и другим. О том, что Шевчук скончалась, сообщила ее дочь, актриса Александра Афанасьева-Шевчук.

На новость отреагировал Алексей Панин (признан в России иноагентом, а также внесен в перечень террористов и экстремистов), который дружил с Александрой.

«Умерла актриса и мама моей очень хорошей подруги Ирина Борисовна Шевчук. Я ее очень любил, хотя седых волос от наших “шалостей” у нее точно прибавилось. Прощайте!» — написал Панин в личном блоге.

Александра Афанасьева-Шевчук в разговоре с KP.RU сообщила, что смерть матери стала для нее полной неожиданностью. Накануне актриса чувствовала себя нормально и была бодра. Но утром 24 февраля дочь обнаружила Ирину Шевчук уже мертвой. Сейчас она занимается организационными вопросами, связанными с прощанием с актрисой.