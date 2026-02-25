Александра Афанасьева-Шевчук в разговоре с KP.RU сообщила, что смерть матери стала для нее полной неожиданностью. Накануне актриса чувствовала себя нормально и была бодра. Но утром 24 февраля дочь обнаружила Ирину Шевчук уже мертвой. Сейчас она занимается организационными вопросами, связанными с прощанием с актрисой.