Звезда «Белого лотоса» сыграет Джейн Эйр в новой экранизации романа Шарлотты Бронте

По данным портала, фильм о сироте, которой приходится выживать под гнетом социального неравенства в Англии XIX века, снимет британская студия Working Title, а написанием сценария займется Мириам Батти — именно она работала над сериалом «Наследники». Имя режиссера пока сохраняется в тайне.