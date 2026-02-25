Звезда «Белого лотоса» сыграет Джейн Эйр в новой экранизации романа Шарлотты Бронте

Звезда «Белого лотоса» и «Эйфории» Эйми Лу Вуд предстанет в образе Джейн Эйр. Как сообщает Super.ru со ссылкой на Deadline, актриса сыграет главную роль в новой экранизации романа Шарлотты Бронте.
По данным портала, фильм о сироте, которой приходится выживать под гнетом социального неравенства в Англии XIX века, снимет британская студия Working Title, а написанием сценария займется Мириам Батти — именно она работала над сериалом «Наследники». Имя режиссера пока сохраняется в тайне.
К слову, «Джейн Эйр» неоднократно экранизировали с 1934 по 2011 годы. В последнем фильме, снятом по роману, главную роль сыграла Миа Васиковска, знакомая большинству зрителей по картине Тима Бертона «Алиса в Стране чудес».