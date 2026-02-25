Режиссер Угольников об общении с молодыми зрителями: «Что они хотят?»

Режиссер, актер, народный артист России Игорь Угольников заявил, к созданию военных фильмов необходимо подходить с особой ответственностью, чтобы найти язык, подходящий для общения с молодыми зрителями. Его слова передал «Пятый канал».
Артист поделился, что сам не знает, как правильно общаться с современной молодежью.
«Что она хочет? Как с ней разговаривать? Я не знаю! Может быть, создатели фильма найдут язык, с которым можно обращаться к молодежи. Но я не знаю, что они хотят», — признался актер.
По мнению режиссера, молодые зрители должны сами говорить, что именно они хотят.
Ранее Игорь Угольников заявил о готовности помочь в организации Музея памяти.