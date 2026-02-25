Ричмонд
61-летняя Моника Беллуччи появилась в Милане в рубашке и брючном костюме

Актриса Моника Беллуччи вышла на публику в рубашке и брючном костюме

Актриса Моника Беллуччи вышла на публику в брючном костюме. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Моника Беллуччи
Моника БеллуччиИсточник: Legion-Media.ru

61-летняя знаменитость продемонстрировала фигуру в черном брючном костюме, появившись на Неделе моды в Милане 24 февраля. Актриса также надела рубашку в тон, сапоги на каблуках и солнцезащитные очки. Артистка добавила к образу винную кожаную сумку. Знаменитость позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

Ранее Моника Беллуччи вышла в свет в облегающем платье с глубоким декольте.