Вышел первый тизер предстоящего мини-сериала Netflix «Гордость и предубеждение». В новой экранизации романа Джейн Остин Эмма Коррин исполнит роль Элизабет Беннет, а Джек Лауден станет мистером Дарси.
В послужном списке 30-летней Коррин — образ принцессы Дианы в нашумевшем сериале «Корона» и роль злодейки Кассандры в картине «Дэдпул и Росомаха».
Лауден известен по работе в шпионском триллере «Медленные лошади». Ранее актер также снимался в британской версии «Войны и мира», где предстал в образе Николая Ростова.
Сценарием сериала занимается Долли Олдертон, в качестве режиссера выступает Юрос Лин («Шерлок», «Черное зеркало»).
Создатели обещают, что шестисерийный сериал, выход которого запланирован на осень 2026 года, станет точной экранизацией знаменитого романа. Их цель — вернуть к жизни культовую историю Джейн Остин для зрителей, которые ее ценят, и вдохновить новое поколение впервые в нее влюбиться.
В актерский состав шоу вошли также Оливия Колман в роли миссис Беннет, Руфус Сьюэлл в роли мистера Беннета, Фрея Мэйвор, Джейми Деметриу, Дэрил Маккормак, Луис Партридж, Рея Норвуд, Фиона Шоу и другие.
Джейн Остин написала «Гордость и предубеждение» в 1813 году. Это история о том, как своенравная Элизабет Беннет и надменный мистер Дарси проходят путь от взаимной неприязни к большой любви, бросая вызов предрассудкам своего круга.
Книга обрела новую жизнь во множестве экранизаций. Наибольшую известность получил мини-сериал 1995 года с Колином Фертом и Дженнифер Эль и фильм 2005 года с Мэттью Макфэдиеном и Кирой Найтли в главных ролях.