Создатели обещают, что шестисерийный сериал, выход которого запланирован на осень 2026 года, станет точной экранизацией знаменитого романа. Их цель — вернуть к жизни культовую историю Джейн Остин для зрителей, которые ее ценят, и вдохновить новое поколение впервые в нее влюбиться.