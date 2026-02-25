Юрий Стоянов объяснил, ради чего приезжает в деревню: «Не люблю копаться в земле»

Юрий Стоянов в интервью Кино Mail раскрыл причину своей привязанности к деревенской жизни. Об этом артиста спросили в связи с выходом сериала «Не в своей тарелке», где он играет сельского участкового.
Стоянов признался, что его семья имеет деревенские корни, однако сам он к работе на грядках равнодушен. Более того, эти обязанности он с радостью перекладывает на супругу.
«Все мои родственники — деревенские жители, которые только в 50-х годах прошлого столетия переехали в город. Я не люблю копаться в земле, не люблю ничего выращивать. Для этого у меня есть жена, которая любит и умеет это делать», — поделился артист.
Сам же актер предпочитает проводить время совершенно иначе. Как выяснилось, в деревне у исполнителя появляется пространство, которое он ценит за особенное состояние души.
«У меня на земле, в селе Ромашково, есть столярная мастерская. И я там уединяюсь и что-нибудь мастерю», — рассказал Стоянов.
По словам актера, работа с деревом стала для него не просто хобби, а отдушиной, возможностью отключиться от мыслей, съемок и городской суеты. Оказывается, именно в Ромашкове он находит редкое состояние внутренней тишины.
«Спросите меня — о чем я в это время думаю? Ни о чем. Это единственное место, где можно ни о чем не думать», — пояснил Стоянов.