Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Стоянов объяснил, ради чего приезжает в деревню: «Не люблю копаться в земле»

В интервью Кино Mail народный артист раскрыл, за что ценит жизнь за городом
Юрий Стоянов
Юрий СтояновИсточник: Legion-Media.ru

Юрий Стоянов в интервью Кино Mail раскрыл причину своей привязанности к деревенской жизни. Об этом артиста спросили в связи с выходом сериала «Не в своей тарелке», где он играет сельского участкового.

Стоянов признался, что его семья имеет деревенские корни, однако сам он к работе на грядках равнодушен. Более того, эти обязанности он с радостью перекладывает на супругу.

«Все мои родственники — деревенские жители, которые только в 50-х годах прошлого столетия переехали в город. Я не люблю копаться в земле, не люблю ничего выращивать. Для этого у меня есть жена, которая любит и умеет это делать», — поделился артист.

Сам же актер предпочитает проводить время совершенно иначе. Как выяснилось, в деревне у исполнителя появляется пространство, которое он ценит за особенное состояние души.

«У меня на земле, в селе Ромашково, есть столярная мастерская. И я там уединяюсь и что-нибудь мастерю», — рассказал Стоянов.

По словам актера, работа с деревом стала для него не просто хобби, а отдушиной, возможностью отключиться от мыслей, съемок и городской суеты. Оказывается, именно в Ромашкове он находит редкое состояние внутренней тишины.

«Спросите меня — о чем я в это время думаю? Ни о чем. Это единственное место, где можно ни о чем не думать», — пояснил Стоянов.