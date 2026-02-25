Егор Бероев после развода с Ксенией Алферовой женился на молодой возлюбленной. Избранницей 48-летнего актера стала 21-летняя балерина Анна Панкратова.
«Ксения и Егор официально развелись в прошлом году. А две недели назад Егор тайно женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой, которая сыграла главную роль в его фильме “Кукла”», — рассказал знакомый Бероева в беседе с «Комсомольской правдой».
Известно, что артист нашел новую любовь в хореографическом колледже Геннадия Ледяха. Тогда он активно искал актрису на главную роль в своем фильме «Кукла».
Артист и балерина вместе вышли в свет в декабре 2025 года. Они появлись на закрытии кинофестиваля «Зимний». Пара отказалась позировать на красной дорожке, но в зале Бероев и Панкратова сидели вместе.
«Егор рассказал, как нашел Аню: распахнув дверь балетного класса нашего колледжа, он в тот же момент понял: это она! В конце выпускного курса он пригласил Анну на главную роль в своем новом полнометражном фильме. Так перевернулась судьба нашей воспитанницы: подготовку к съемкам Анна совмещала с выпускными спектаклями и работой в театре», — рассказал источник.
В начале февраля 2026 года Бероев сообщил, что развелся с Ксенией Алферовой после 25 лет брака. Звездная пара считалась одной из самых крепких в отечественном кинематографе, поэтому для многих новость о расставании актеров стала неожиданной.
В браке у Бероева и Алферовой родилась дочь Евдокия. Ей сейчас 18 лет.
