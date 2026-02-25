«Егор рассказал, как нашел Аню: распахнув дверь балетного класса нашего колледжа, он в тот же момент понял: это она! В конце выпускного курса он пригласил Анну на главную роль в своем новом полнометражном фильме. Так перевернулась судьба нашей воспитанницы: подготовку к съемкам Анна совмещала с выпускными спектаклями и работой в театре», — рассказал источник.