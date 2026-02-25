Актриса Крюкова улетела с семьей из России: «Сутки в дороге»

Звезда сериала «Анна Каренина» Евгения Крюкова улетела с семьей из России. Актриса сообщила об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она призналась, что мечтала об отпуске.
«Долгожданный отдых. Только что приехали. Сутки в дороге: поездом, самолетом, автомобилем. Здесь все стрекочет, благоухает. Сейчас пойдем спать», — поделилась знаменитость, не раскрывая страну, которую выбрала для путешествия.
Ранее звезда «Анны Карениной» опубликовала кадры с творческой съемки с дочерью.