Ирина Шейк в бюстгальтере снялась с кардинально новым имиджем

40-летняя знаменитость стала героиней нового выпуска французского журнала Harper’s Bazaar. На обложке супермодель предстала в парике с черными взъерошенными волосами. Манекенщице также нанесли белую пудру на лицо, сделали черные стрелки и накрасили губы блеском. Звезда подиумов позировала в черном бюстгальтере, который был одет на свитер. Она также надела юбку из разных кусков ткани. Автором съемки выступил фотограф Вилли Вандерперре.