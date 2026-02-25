Ричмонд
Ирина Шейк в бюстгальтере снялась с кардинально новым имиджем

Модель Ирина Шейк в бюстгальтере на свитер снялась с черными волосами

Супермодель Ирина Шейк в бюстгальтере снялась с кардинально новым имиджем. Манекенщица разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Ирина Шейк
Ирина ШейкИсточник: Соцсети

40-летняя знаменитость стала героиней нового выпуска французского журнала Harper’s Bazaar. На обложке супермодель предстала в парике с черными взъерошенными волосами. Манекенщице также нанесли белую пудру на лицо, сделали черные стрелки и накрасили губы блеском. Звезда подиумов позировала в черном бюстгальтере, который был одет на свитер. Она также надела юбку из разных кусков ткани. Автором съемки выступил фотограф Вилли Вандерперре.

Ранее Ирина Шейк в кожаном мини-платье вышла в свет.