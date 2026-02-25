Фильм «Красавица», премьера которого состоялась 19 февраля 2026 года, стал одной из самых пронзительных отечественных картин последних лет. Это не просто кино о блокаде Ленинграда, а глубокая и трогательная история о человечности, надежде и бескорыстной любви к животным, рассказанная через реальный подвиг сотрудников Ленинградского зоосада. В центре сюжета оказались люди, которые даже в условиях голода и постоянной угрозы смерти продолжали спасать тех, кто полностью от них зависел.