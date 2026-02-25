Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Как снимали фильм «Красавица» (2026) и какие секреты скрывались за кадром

«Красавица» — фильм, который трогает до глубины души и детей, и взрослых. Рассказываем, как его снимали
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Красавица
Кадр из фильма «Красавица»

Фильм «Красавица», премьера которого состоялась 19 февраля 2026 года, стал одной из самых пронзительных отечественных картин последних лет. Это не просто кино о блокаде Ленинграда, а глубокая и трогательная история о человечности, надежде и бескорыстной любви к животным, рассказанная через реальный подвиг сотрудников Ленинградского зоосада. В центре сюжета оказались люди, которые даже в условиях голода и постоянной угрозы смерти продолжали спасать тех, кто полностью от них зависел.

Особенности съемочного процесса

Путь «Красавицы» к экрану оказался не менее сложным, чем ее сюжет. Съемки проходили в непростых условиях, ведь в кадре работали настоящие животные. Особым испытанием для всей съемочной группы стало участие бегемота — одного из самых сложных и непредсказуемых «актеров» проекта. Именно работа с животными превратила производство фильма в череду нестандартных решений, неожиданных трудностей и закулисных историй, о которых зрители узнали уже после премьеры.

Изначально фильм должен был стать детским

На раннем этапе сценарий «Красавицы» попал к Антону Богданову как проект детского кино. Однако режиссер почти сразу понял: история, связанная с блокадой Ленинграда, не может быть наивной или облегченной. Слишком жесткий исторический контекст и сама тема выживания делали ее по-настоящему взрослой.

Для доработки текста Богданов привлек сценариста Дмитрия Пинчукова, но уже в процессе пришел к выводу, что должен пройти этот путь сам. По словам режиссера, невозможно снять честное кино, не прожив его внутренне: «Если ты собираешься снимать кино, ты должен свой материал прожить». Именно поэтому Богданов знал сценарий наизусть и выходил на площадку с полным ощущением личной ответственности за каждую сцену.

Кадр из фильма Красавица
Кадр из фильма «Красавица»

Первая версия сценария была почти сказочной. В ней бегемотиха представлялась фантазийной африканской принцессой, а повествование тяготело к аллегории. От этой идеи режиссер принципиально отказался. Фокус сместился на реальный блокадный Ленинград, зоосад и людей, которые в нечеловеческих условиях продолжали заботиться о животных. От первоначального сценария в фильме осталась лишь одна линия, в которой контуженный матрос слышит «речи» бегемота.

У главных героев были реальные прототипы

Антон Богданов с самого начала представлял, кто именно должен сыграть его героев. Так, Вячеслав Копейкин был сразу утвержден на роль Светлова — режиссер хотел показать артиста с неожиданной стороны, вытащив его из привычного амплуа бандита. С другими исполнителями путь оказался куда сложнее. Многие актеры, в том числе Виктор Сухоруков, Юлия Пересильд и Стася Милославская, поначалу отказывались от участия в проекте.

Богданову пришлось лично уговаривать каждого: он переписывал сцены, дорабатывал роли, подробно объяснял свое видение и специфику съемок. В итоге режиссер сумел убедить всех сомневающихся — и позже признавался, что именно этим результатом гордится особенно.

Кадр из фильма Красавица
Кадр из фильма «Красавица»

Почти все персонажи «Красавицы» имели реальные прототипы. Создатели фильма работали с хранительницами архива Ленинградского зоосада. Поначалу они относились к идее экранизации с недоверием, опасаясь художественных вольностей. Однако после десятков встреч и серьезной переработки сценария дали свое одобрение — для Антона Богданова это стало важнее любого формального разрешения.

Прототипом главной героини, Евдокии Дашиной, стала простая деревенская женщина, рано состарившаяся из-за тягот войны. Прочитав сценарий, Юлия Пересильд, по собственному признанию, плакала два дня, сомневаясь, что сумеет выдержать эмоциональную нагрузку этой роли. Персонаж Виктора Сухорукова — Мартын Иванович — был основан на реальном заместителе генерального директора зоосада Соколове, который остался в блокадном Ленинграде, когда руководитель уехал в эвакуацию.

Любовная линия Ани и Светлова появилась уже в процессе работы. Архивисты категорически отказались романтизировать образ Евдокии Дашиной, которая в реальности была безусловно предана своему мужу. Тогда сценаристы нашли другое решение, и по счастливой случайности в архивах обнаружилась фотография сотрудницы зоопарка Рукавишниковой, поразительно похожей на Стасю Милославскую. Ее супруг и стал прототипом Светлова, позволив сохранить историческую правду и при этом добавить в фильм личную, человеческую историю.

Фильм не снимали в реальном Ленинградском зоосаде

Съемки «Красавицы» в настоящем Ленинградском зоосаде оказались невозможны сразу по нескольким причинам. Поток посетителей, современный облик территории и строгие ограничения на работу с животными делали полноценный кинопроцесс нереалистичным. Поэтому создатели фильма приняли радикальное решение — построить весь зоосад специально для съемок.

Художник-постановщик Никита Хорьков создавал зоосад таким, каким он был в начале XX века, опираясь на архивные чертежи и старые фотографии. Некоторые павильоны требовали почти ювелирной точности. Так, здание обезьянника воспроизвели с характерными индийскими узорами и лепниной — по замыслу создателей оно напоминало «Тадж-Махал», каким его представляли в дореволюционном Петербурге.

Кадр из фильма Красавица
Кадр из фильма «Красавица»

Для натурных съемок команда искала парк, по которому с первого взгляда было бы понятно: действие происходит в Ленинграде. После осмотра восьми петербургских локаций выбор пал на Академию художеств имени Репина — пространство, заложенное еще при Екатерине II, оказалось идеальным с точки зрения атмосферы и архитектуры. Создатели сознательно сделали экранный зоосад более сказочным, чем он был в реальности. Такой художественный ход позволил избежать чрезмерной визуальной жестокости блокады.

Оператор Михаил Милашин подчеркивал, что зоосад строился с учетом конкретных съемочных задач и бюджета. Особенно это касалось вольера Красавицы. В реальности бегемотиха жила в помещении, больше похожем на гараж, но для кино его пришлось «пофантазировать» и превратить его в выразительное, кинематографичное пространство.

Самой сложной и интересной стала работа с животными

Съемки с животными стали для команды «Красавицы» отдельным испытанием, а сцены с бегемотом — самой технологически сложной частью проекта. Чтобы добиться максимальной достоверности, создатели фильма комбинировали работу с животными, аниматронными макетами и компьютерной графикой.

Для крупных планов, где героиня Евдокия Дашина взаимодействует с бегемотом, была создана кукла. Макет имитировал дыхание животного, движение корпуса и ушей, однако на финальном этапе стало ясно: полностью заменить живого бегемота он не способен.

Главное различие проявлялось в нюансах — цвет кожи у бегемота постоянно меняется, а его поведение напрямую связано с необходимостью находиться в воде. Поэтому в большинстве сцен изображение аниматроника было доработано или полностью заменено с помощью компьютерной графики. Для этого животное снимали практически без остановки, фиксируя его движения с разных ракурсов сразу двумя камерами. Недостающие фазы движения позже восстанавливали при помощи нейросетевых технологий. Самыми трудоемкими оказались крупные планы, особенно сцены с глазами и пастью. Для одного из эпизодов даже подготовили отдельную модель челюсти, напечатанную на 3D-принтере.

Настоящим приключением стали съемки с цирковым бегемотом Златиком из труппы дрессировщика Тофика Ахундова, который десятилетиями работает с гиппопотамами. Ради этих сцен декорации бегемотника перевезли из Петербурга в Новосибирск и смонтировали прямо на цирковой арене — в пространстве, привычном для животного. Даже в таких условиях дрессировщики не давали гарантий: оставалось неясно, как Златик поведет себя рядом с незнакомыми конструкциями, светом и камерами.

Кадр из фильма Красавица
Кадр из фильма «Красавица»

Опасения оказались напрасными. Златик быстро включился в работу, спокойно реагировал на технику, выполнял команды и охотно «работал на камеру». По словам режиссера Антона Богданова, единственное, что всегда интересовало бегемота в кадре, — угощение, за количеством которого строго следили тренеры. С живым Златиком в кадре работали Вячеслав Копейкин и Полина Айнудинова. Юлия Пересильд и Виктор Сухоруков снимались в сценах с куклой. Особое напряжение вызывал эпизод, где Полина поет рядом с бегемотом, стоя к нему спиной: за безопасность ребенка переживали все, но процесс полностью контролировали профессиональные дрессировщики.

Остальные животные снимались уже в Петербурге, в специально построенном зоосаде. Отдельной главой стала история тигренка Маруси. Благодаря партнерам из продакшена «Пандора» и продюсеру Евгении Ароновой команда вышла на «Дом тигра» — хоспис для больших кошек. Марусю, найденную в тяжелом состоянии, выходили и восстановили всего за несколько месяцев, и к моменту съемок она превратилась в здоровое и красивое животное.

Снег пришлось создавать искусственно

Зима 1941 года была одной из самых суровых и снежных за все время блокады. Однако съемки фильма в Петербурге пришлись на январь 2025 года — неожиданно теплый и почти бесснежный. Этот контраст превратил работу со снегом в одну из самых масштабных задач постпродакшена и визуального оформления картины.

Съемочная группа старалась максимально использовать практические решения. На площадку привозили настоящий снег из Ленинградской области, применяли пиротехнический снег и специальные смеси для крупных планов. Но этих средств хватало лишь на отдельные эпизоды. В большинстве сцен снег приходилось буквально «достраивать» — дорисовывать его на крышах домов, под ногами персонажей, во дворах и на улицах, постепенно превращая современный город в заснеженный блокадный Ленинград.

Кадр из фильма Красавица
Кадр из фильма «Красавица»

Отдельным испытанием эта работа стала для оператора Михаила Милашина. Ему предстояло создать правдоподобную световую среду города, в котором практически нет электричества. По его словам, в блокадных условиях источников света всего несколько: луна, солнце, свечи и огонь. Чтобы сохранить ощущение реальности, приходилось использовать мощные направленные приборы, установленные на большом расстоянии, а затем «прятать» их в тумане или за элементами декораций.

Задачу усложнял короткий зимний день. Съемочной группе постоянно приходилось переключаться между дневными и ночными сценами, фактически работая в условиях дефицита времени и инструментов. Этот опыт Милашин называл одним из самых сложных в своей карьере: минимальный набор выразительных средств требовал максимальной точности — любая ошибка в свете могла разрушить ощущение холодного, обесточенного города.

В чем суть фильма «Красавица»

Кадр из фильма Красавица
Кадр из фильма «Красавица»

Историческая драма «Красавица» (2026) основана на реальных событиях и переносит зрителя в декабрь 1941 года. В самый суровый период блокады Ленинграда наравне с людьми борются за жизнь и животные, испытывая голод, страх и постоянный стресс от непрекращающихся бомбежек.

В центре истории — смотрительница Ленинградского зоосада, Евдокия Дашина, которая вместе с коллегами делает все возможное, чтобы спасти обитателей зоопарка. Среди них особое место занимает бегемотиха по кличке Красавица, требующая ежедневного ухода и огромного количества ресурсов: около сорока килограммов пищи и 400 литров воды каждый день.

Фильм показывает, как человеческая забота и смелость способны сохранять жизнь и надежду даже в самых страшных условиях. Это история о вере в чудо, преданности и бескорыстной любви к животным, которая делает «Красавицу» одновременно трагичной и вдохновляющей.