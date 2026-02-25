Фильм «Красавица», премьера которого состоялась 19 февраля 2026 года, стал одной из самых пронзительных отечественных картин последних лет. Это не просто кино о блокаде Ленинграда, а глубокая и трогательная история о человечности, надежде и бескорыстной любви к животным, рассказанная через реальный подвиг сотрудников Ленинградского зоосада. В центре сюжета оказались люди, которые даже в условиях голода и постоянной угрозы смерти продолжали спасать тех, кто полностью от них зависел.
Особенности съемочного процесса
Путь «Красавицы» к экрану оказался не менее сложным, чем ее сюжет. Съемки проходили в непростых условиях, ведь в кадре работали настоящие животные. Особым испытанием для всей съемочной группы стало участие бегемота — одного из самых сложных и непредсказуемых «актеров» проекта. Именно работа с животными превратила производство фильма в череду нестандартных решений, неожиданных трудностей и закулисных историй, о которых зрители узнали уже после премьеры.
Изначально фильм должен был стать детским
На раннем этапе сценарий «Красавицы» попал к Антону Богданову как проект детского кино. Однако режиссер почти сразу понял: история, связанная с блокадой Ленинграда, не может быть наивной или облегченной. Слишком жесткий исторический контекст и сама тема выживания делали ее по-настоящему взрослой.
Для доработки текста Богданов привлек сценариста Дмитрия Пинчукова, но уже в процессе пришел к выводу, что должен пройти этот путь сам. По словам режиссера, невозможно снять честное кино, не прожив его внутренне: «Если ты собираешься снимать кино, ты должен свой материал прожить». Именно поэтому Богданов знал сценарий наизусть и выходил на площадку с полным ощущением личной ответственности за каждую сцену.
Первая версия сценария была почти сказочной. В ней бегемотиха представлялась фантазийной африканской принцессой, а повествование тяготело к аллегории. От этой идеи режиссер принципиально отказался. Фокус сместился на реальный блокадный Ленинград, зоосад и людей, которые в нечеловеческих условиях продолжали заботиться о животных. От первоначального сценария в фильме осталась лишь одна линия, в которой контуженный матрос слышит «речи» бегемота.
У главных героев были реальные прототипы
Антон Богданов с самого начала представлял, кто именно должен сыграть его героев. Так, Вячеслав Копейкин был сразу утвержден на роль Светлова — режиссер хотел показать артиста с неожиданной стороны, вытащив его из привычного амплуа бандита. С другими исполнителями путь оказался куда сложнее. Многие актеры, в том числе Виктор Сухоруков, Юлия Пересильд и Стася Милославская, поначалу отказывались от участия в проекте.
Богданову пришлось лично уговаривать каждого: он переписывал сцены, дорабатывал роли, подробно объяснял свое видение и специфику съемок. В итоге режиссер сумел убедить всех сомневающихся — и позже признавался, что именно этим результатом гордится особенно.
Почти все персонажи «Красавицы» имели реальные прототипы. Создатели фильма работали с хранительницами архива Ленинградского зоосада. Поначалу они относились к идее экранизации с недоверием, опасаясь художественных вольностей. Однако после десятков встреч и серьезной переработки сценария дали свое одобрение — для Антона Богданова это стало важнее любого формального разрешения.
Прототипом главной героини, Евдокии Дашиной, стала простая деревенская женщина, рано состарившаяся из-за тягот войны. Прочитав сценарий, Юлия Пересильд, по собственному признанию, плакала два дня, сомневаясь, что сумеет выдержать эмоциональную нагрузку этой роли. Персонаж Виктора Сухорукова — Мартын Иванович — был основан на реальном заместителе генерального директора зоосада Соколове, который остался в блокадном Ленинграде, когда руководитель уехал в эвакуацию.
Любовная линия Ани и Светлова появилась уже в процессе работы. Архивисты категорически отказались романтизировать образ Евдокии Дашиной, которая в реальности была безусловно предана своему мужу. Тогда сценаристы нашли другое решение, и по счастливой случайности в архивах обнаружилась фотография сотрудницы зоопарка Рукавишниковой, поразительно похожей на Стасю Милославскую. Ее супруг и стал прототипом Светлова, позволив сохранить историческую правду и при этом добавить в фильм личную, человеческую историю.
Фильм не снимали в реальном Ленинградском зоосаде
Съемки «Красавицы» в настоящем Ленинградском зоосаде оказались невозможны сразу по нескольким причинам. Поток посетителей, современный облик территории и строгие ограничения на работу с животными делали полноценный кинопроцесс нереалистичным. Поэтому создатели фильма приняли радикальное решение — построить весь зоосад специально для съемок.
Художник-постановщик Никита Хорьков создавал зоосад таким, каким он был в начале XX века, опираясь на архивные чертежи и старые фотографии. Некоторые павильоны требовали почти ювелирной точности. Так, здание обезьянника воспроизвели с характерными индийскими узорами и лепниной — по замыслу создателей оно напоминало «Тадж-Махал», каким его представляли в дореволюционном Петербурге.
Для натурных съемок команда искала парк, по которому с первого взгляда было бы понятно: действие происходит в Ленинграде. После осмотра восьми петербургских локаций выбор пал на Академию художеств имени Репина — пространство, заложенное еще при Екатерине II, оказалось идеальным с точки зрения атмосферы и архитектуры. Создатели сознательно сделали экранный зоосад более сказочным, чем он был в реальности. Такой художественный ход позволил избежать чрезмерной визуальной жестокости блокады.
Оператор Михаил Милашин подчеркивал, что зоосад строился с учетом конкретных съемочных задач и бюджета. Особенно это касалось вольера Красавицы. В реальности бегемотиха жила в помещении, больше похожем на гараж, но для кино его пришлось «пофантазировать» и превратить его в выразительное, кинематографичное пространство.
Самой сложной и интересной стала работа с животными
Съемки с животными стали для команды «Красавицы» отдельным испытанием, а сцены с бегемотом — самой технологически сложной частью проекта. Чтобы добиться максимальной достоверности, создатели фильма комбинировали работу с животными, аниматронными макетами и компьютерной графикой.
Для крупных планов, где героиня Евдокия Дашина взаимодействует с бегемотом, была создана кукла. Макет имитировал дыхание животного, движение корпуса и ушей, однако на финальном этапе стало ясно: полностью заменить живого бегемота он не способен.
Главное различие проявлялось в нюансах — цвет кожи у бегемота постоянно меняется, а его поведение напрямую связано с необходимостью находиться в воде. Поэтому в большинстве сцен изображение аниматроника было доработано или полностью заменено с помощью компьютерной графики. Для этого животное снимали практически без остановки, фиксируя его движения с разных ракурсов сразу двумя камерами. Недостающие фазы движения позже восстанавливали при помощи нейросетевых технологий. Самыми трудоемкими оказались крупные планы, особенно сцены с глазами и пастью. Для одного из эпизодов даже подготовили отдельную модель челюсти, напечатанную на 3D-принтере.
Настоящим приключением стали съемки с цирковым бегемотом Златиком из труппы дрессировщика Тофика Ахундова, который десятилетиями работает с гиппопотамами. Ради этих сцен декорации бегемотника перевезли из Петербурга в Новосибирск и смонтировали прямо на цирковой арене — в пространстве, привычном для животного. Даже в таких условиях дрессировщики не давали гарантий: оставалось неясно, как Златик поведет себя рядом с незнакомыми конструкциями, светом и камерами.
Опасения оказались напрасными. Златик быстро включился в работу, спокойно реагировал на технику, выполнял команды и охотно «работал на камеру». По словам режиссера Антона Богданова, единственное, что всегда интересовало бегемота в кадре, — угощение, за количеством которого строго следили тренеры. С живым Златиком в кадре работали Вячеслав Копейкин и Полина Айнудинова. Юлия Пересильд и Виктор Сухоруков снимались в сценах с куклой. Особое напряжение вызывал эпизод, где Полина поет рядом с бегемотом, стоя к нему спиной: за безопасность ребенка переживали все, но процесс полностью контролировали профессиональные дрессировщики.
Остальные животные снимались уже в Петербурге, в специально построенном зоосаде. Отдельной главой стала история тигренка Маруси. Благодаря партнерам из продакшена «Пандора» и продюсеру Евгении Ароновой команда вышла на «Дом тигра» — хоспис для больших кошек. Марусю, найденную в тяжелом состоянии, выходили и восстановили всего за несколько месяцев, и к моменту съемок она превратилась в здоровое и красивое животное.
Снег пришлось создавать искусственно
Зима 1941 года была одной из самых суровых и снежных за все время блокады. Однако съемки фильма в Петербурге пришлись на январь 2025 года — неожиданно теплый и почти бесснежный. Этот контраст превратил работу со снегом в одну из самых масштабных задач постпродакшена и визуального оформления картины.
Съемочная группа старалась максимально использовать практические решения. На площадку привозили настоящий снег из Ленинградской области, применяли пиротехнический снег и специальные смеси для крупных планов. Но этих средств хватало лишь на отдельные эпизоды. В большинстве сцен снег приходилось буквально «достраивать» — дорисовывать его на крышах домов, под ногами персонажей, во дворах и на улицах, постепенно превращая современный город в заснеженный блокадный Ленинград.
Отдельным испытанием эта работа стала для оператора Михаила Милашина. Ему предстояло создать правдоподобную световую среду города, в котором практически нет электричества. По его словам, в блокадных условиях источников света всего несколько: луна, солнце, свечи и огонь. Чтобы сохранить ощущение реальности, приходилось использовать мощные направленные приборы, установленные на большом расстоянии, а затем «прятать» их в тумане или за элементами декораций.
Задачу усложнял короткий зимний день. Съемочной группе постоянно приходилось переключаться между дневными и ночными сценами, фактически работая в условиях дефицита времени и инструментов. Этот опыт Милашин называл одним из самых сложных в своей карьере: минимальный набор выразительных средств требовал максимальной точности — любая ошибка в свете могла разрушить ощущение холодного, обесточенного города.
В чем суть фильма «Красавица»
Историческая драма «Красавица» (2026) основана на реальных событиях и переносит зрителя в декабрь 1941 года. В самый суровый период блокады Ленинграда наравне с людьми борются за жизнь и животные, испытывая голод, страх и постоянный стресс от непрекращающихся бомбежек.
В центре истории — смотрительница Ленинградского зоосада, Евдокия Дашина, которая вместе с коллегами делает все возможное, чтобы спасти обитателей зоопарка. Среди них особое место занимает бегемотиха по кличке Красавица, требующая ежедневного ухода и огромного количества ресурсов: около сорока килограммов пищи и 400 литров воды каждый день.
Фильм показывает, как человеческая забота и смелость способны сохранять жизнь и надежду даже в самых страшных условиях. Это история о вере в чудо, преданности и бескорыстной любви к животным, которая делает «Красавицу» одновременно трагичной и вдохновляющей.