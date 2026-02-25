Детектив «Красный шелк» стал самым кассовым российским фильмом за рубежом

Российско-китайский детективный боевик «Красный шелк» возглавил рейтинг самых кассовых отечественных фильмов в зарубежном прокате. Лента, снятая в формате совместного производства Москвы и Пекина, собрала $1,8 млн в Китае.
В пятерку лидеров также вошли экранизация романа «Мастер и Маргарита» с результатом более $1,5 млн, а также картины «Волшебник Изумрудного города. Дорога из Желтого кирпича» и «Большое путешествие. Вокруг света».
Россия и Китай уже снимают продолжение «Красного шелка». Вторая часть под названием «Черный шелк» выйдет в прокат в 2027 году.
Российско-китайский исторический блокбастер «Красный шелк» 6 сентября прошлого года вышел в широкий прокат в Китае. Тогда же китайские зрители поделились своими впечатлениями после просмотра картины, отметив высокое качество сюжета и игру актеров. К 9 октября блокбастер собрал почти $2 млн в китайском прокате.
Фильм создан при участии «НМГ Кинопрокат» — компании, которая входит в холдинг «Национальная Медиа Группа». Дистрибутором картины в Китае является крупнейшая кинокорпорация China Film Group.