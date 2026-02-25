Мудрый сэнсэй — непременный атрибут хорошего фильма о превращении желторотого новичка в мастера восточных единоборств. Это не просто тренер, выжимающий из своего подопечного все соки для достижения результата. Это еще и учитель, наставник, который помогает ученику разобраться в себе и измениться в лучшую сторону.
Сэнсей может быть высокомерным и заносчивым, может быть тихим и неприметным. Он может быть публичной личностью или жить в глубоком уединении. Но сэнсэй не может оставаться незаметной фигурой на втором плане. Даже если у такого персонажа не слишком много экранного времени, тесная связь с учеником делает его неотъемлемой и запоминающейся частью повествования.
Со Хай
Комедийный боевик 1978 года «Пьяный мастер» в сочетании с похожей картиной «Змея в тени орла», вышедшей несколькими месяцами ранее, стал прорывным фильмом в актерской карьере Джеки Чана. В фильме он сыграл нахального, своенравного юношу Вонг Фей-Хуна, которого отец отправляет учиться уму-разуму к своему брату, известному мастеру кунг-фу Со Хаю.
Фей-Хун сбегает из дома отца, но все-таки попадает в руки Со Хая, оказавшегося невысоким, простоватого вида стариком, постоянно прикладывающимся к бутылке. Для начала он изнуряет нового ученика физическими упражнениями, но потом открывает ему секрет стиля восьми пьяных воинов.
Вечно пьяного старика Со Хая сыграл опытный гонконгский актер Сиу Тиен Юэнь. За свою продолжительную карьеру он снялся более чем в 300 фильмах, а также занимался постановкой боевых сцен. Созданный им образ странствующего мастера пьяного стиля так приглянулся зрителям, что Сиу Тиен Юэнь продолжил играть этого персонажа и в своих последующих фильмах.
Мастер Йода
Сейчас, когда только число основных фильмов во франшизе «Звездные войны» дошло до 12, мы знаем, что мастер Йода обладает богатым и не всегда мирным прошлым. Но в 1980-м, когда на экраны вышла вторая часть саги «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар», этот персонаж полностью соответствовал образу многомудрого сэнсэя. Он не только обучил юного Люка Скайуокера (Марк Хэмилл) фехтованию и прочим премудростям рыцарей джедай, но и открыл ему тайну его происхождения.
Первый Йода был полностью аниматронной куклой, управлял которой американский актер и режиссер Фрэнк Оз. Он же и озвучил своего персонажа. Со временем технологии ушли далеко вперед, а действие новых фильмов, наоборот, сместилось в прошлое, когда Йода не ковылял с тросточкой по планете Дагоба, а лихо рубился на световых мечах с противниками джедаев. В связи с этим Йода превратился в нарисованного персонажа, но озвучивал его по-прежнему Фрэнк Оз.
Мистер Мийаги
Фильм Джона Г. Эвилдсена «Парень-каратист» не рассматривался его создателями как потенциальный хит, но внезапно пришелся по нраву зрителям. В главной роли снялся начинающий актер Ральф Маччио. Он сыграл неуверенного в себе подростка Дэниела Ларуссо, который знакомится с эксцентричным, но добрым стариком мистером Мийаги и начинает учиться у него искусству карате. Уроки Мийаги не только помогают Дэни выиграть турнир по карате, но и воспитывают его характер.
«Парень-каратист» возродил клонящуюся к закату карьеру пожилого комического актера Пэта Мортиа, который сыграл мистера Мийаги, и даже принес ему номинацию на «Оскар» за роль второго плана. После успеха первого фильма он снялся еще в трех частях франшизы в той же роли мудрого наставника, пересидев таким образом Ральфа Маччио. В фильме 1994 года «Парень-каратист 4» Мийаги тренирует девушку по имени Джули (Хилари Суэнк), но персонаж Маччио в этой картине не присутствует.
Пэй Мэй
Значительная часть фильма Квентина Тарантино «Убить Билла 2» посвящена обучению Беатрикс Киддо (Ума Турман) у мастера боевых искусств Пэй Мэя. Седобородый, экзотического вида старец с легкостью побеждает пришедшую к нему Беатрикс, а затем начинает цикл жестких тренировок, превращающих и без того опасную девушку в настоящую машину для убийства.
Мастера кунг-фу сыграл китайский актер, звезда гонконгских боевиков 70-х годов Джа Хуи Лью. Он был хорошо известен Квентину Тарантино, который не упустил возможности снять в своем фильме талантливого артиста. При этом Джа Хуи Лью появлялся и в первой части картины, где выступил в роли Джонни Мо — главаря банды якудза.
Мастер Шифу
Как показал пример Йоды, сэнсэй вовсе не обязан быть человеком в прямом смысле этого слова. А в анимационном комедийном боевике «Кунг-фу Панда» наставник главного героя и вовсе нарисованный персонаж. Строгий и сдержанный мастер Шифу оказывается в крайне сложной ситуации. С одной стороны, он должен превратить в воина дракона неуклюжего панду По, а с другой — после ухода мастера Угвея Шифу становится главным в нефритовом дворце. В довершение всего из казавшейся надежной тюрьмы бежит опасный злодей Тай Лунг, что ставит благополучие местных жителей на грань катастрофы.
Озвучивал мастера Шифу заслуженный американский актер Дастин Хоффман. Для звезды «Тутси» и «Крамер против Крамера» фильм «Кунг-фу Панда» стал первым опытом в озвучивании анимационных лент. Также он продолжил озвучивать Шифу в трех последующих сериях франшизы.