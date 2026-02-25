Сэнсей может быть высокомерным и заносчивым, может быть тихим и неприметным. Он может быть публичной личностью или жить в глубоком уединении. Но сэнсэй не может оставаться незаметной фигурой на втором плане. Даже если у такого персонажа не слишком много экранного времени, тесная связь с учеником делает его неотъемлемой и запоминающейся частью повествования.