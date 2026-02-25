Ричмонд
Умерла Кэтрин Элизабет Шорт, дочь известного комика Мартина Шорта

В возрасте 42 лет умерла дочь комика Мартина Шорта

Умерла дочь комика Мартина Шорта, известного по сериалу «Убийства в одном здании». Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на представителей комика.

Мартин Шорт с дочерью Кэтрин Элизабет
Мартин Шорт с дочерью Кэтрин ЭлизабетИсточник: Legion-Media.ru

42-летняя Кэтрин Элизабет Шорт умерла от огнестрельного ранения. Следователи в настоящее время рассматривают различные версии. По данным властей, полиция Лос-Анджелеса прибыла в дом Кэтрин в районе Голливуд-Хиллз в понедельник вскоре после 18:00.

Кэтрин работала в социальной службе и помогала как волонтер в благотворительной организации, поддерживающей людей с ментальными расстройствами.

В семье Мартина Шорта и его покойной супруги Нэнси Долман воспитывалось трое приемных детей. Кэтрин была одной из них.