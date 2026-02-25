Умерла Кэтрин Элизабет Шорт, дочь известного комика Мартина Шорта

Умерла дочь комика Мартина Шорта, известного по сериалу «Убийства в одном здании». Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на представителей комика.
42-летняя Кэтрин Элизабет Шорт умерла от огнестрельного ранения. Следователи в настоящее время рассматривают различные версии. По данным властей, полиция Лос-Анджелеса прибыла в дом Кэтрин в районе Голливуд-Хиллз в понедельник вскоре после 18:00.
Кэтрин работала в социальной службе и помогала как волонтер в благотворительной организации, поддерживающей людей с ментальными расстройствами.
В семье Мартина Шорта и его покойной супруги Нэнси Долман воспитывалось трое приемных детей. Кэтрин была одной из них.