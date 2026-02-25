Умерла Кэтрин Элизабет Шорт, дочь известного комика Мартина Шорта

42-летняя Кэтрин Элизабет Шорт умерла от огнестрельного ранения. Следователи в настоящее время рассматривают различные версии. По данным властей, полиция Лос-Анджелеса прибыла в дом Кэтрин в районе Голливуд-Хиллз в понедельник вскоре после 18:00.