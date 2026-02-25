Сергей Безруков накопил штрафы ГИБДД

Из судебных материалов следует, что с 3 по 20 февраля на Безрукова завели 21 исполнительное производство о взыскании «штрафов ГИБДД». Эти производства были возбуждены по актам «по делу об административном правонарушении», вынесенным с 30 октября по 21 ноября 2025 года центрами автофиксации нарушений ПДД Госавтоинспекции Москвы и Подмосковья.