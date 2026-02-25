Ричмонд
Сергей Безруков накопил штрафы ГИБДД

Сергей Безруков
Сергей БезруковИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Народный артист России Сергей Безруков не платит штрафы за нарушения правил дорожного движения: меньше чем за месяц он накопил долг на более чем 20 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Из судебных материалов следует, что с 3 по 20 февраля на Безрукова завели 21 исполнительное производство о взыскании «штрафов ГИБДД». Эти производства были возбуждены по актам «по делу об административном правонарушении», вынесенным с 30 октября по 21 ноября 2025 года центрами автофиксации нарушений ПДД Госавтоинспекции Москвы и Подмосковья.

По данным на 24 февраля, общая сумма задолженности Безрукова составляет 21 750 рублей.

Народный артист России Сергей Безруков известен как актер благодаря сериалам «Бригада», «Мастер и Маргарита» и другим, как продюсер — в том числе по проектам «Реальная сказка», «После тебя», «Нищеброды». Является обладателем ордена «За заслуги в культуре и искусстве», премий «Золотой орел» и других наград.