В начале 80‑х Кайл МакЛоклен, недавний выпускник университета в Сиэтле, приехал на встречу с Линчем по поводу экранизации «Дюны» и внезапно обнаружил, что они обсуждают не сценарий, а общее детство в тихом, слегка провинциальном районе на северо‑западе США. Режиссера интересовало не то, насколько точно актер поймет политические интриги Галактической империи, а то, совпадают ли их интонации и ощущение мира. Именно после этой беседы Линч позвал МакЛоклена на пробы Пола Атрейдеса — роли, которая дала актеру первый шанс в кино, несмотря на то, что «Дюна» провалилась в прокате.