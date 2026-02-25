Кайла МакЛоклена мир знает как агента Дейла Купера из «Твин Пикса». Это его самая узнаваемая роль, но далеко не единственная. Он дебютировал в полном метре в «Дюне» Дэвида Линча, затем сыграл в «Синем бархате», а на телевидении стал заметной фигурой благодаря ролям в сериалах «Секс в большом городе», «Отчаянные домохозяйки» и «Фоллаут».
Тернистый путь к славе
Кайл — старший из трех детей МакЛокленов (у него также есть братья Крейг и Кент). По семейной легенде, которую любит вспоминать сам актер, по материнской линии он приходится потомком Иоганну Себастьяну Баху. Эта связь с музыкой проявилась рано: в детстве Кайл усердно учился игре на органе, но к 18 годам, прислушавшись к совету матери (она работала PR-директором, пока отец занимался адвокатской практикой и биржевыми торгами), сделал выбор в пользу актерства.
Путь к славе начался в родном штате Вашингтон. Получив степень бакалавра изящных искусств в университете Сиэтла и успев поработать даже в театре теней, в 1982 году он отправился на престижный Шекспировский фестиваль в Ашланде. Именно там случилась встреча, определившая его судьбу: молодой актер попался на глаза Дэвиду Линчу, который искал героя для своей «Дюны».
С тех пор имя МакЛоклена неотделимо от имени Дэвида Линча, который умер в январе 2025 года, оставив после себя «Синий бархат», «Малхолланд Драйв» и революционный для телевидения «Твин Пикс». Сам Кайл в колонке для The New York Times с говорящим заголовком How David Lynch Invented Me («Как Дэвид Линч изобрел меня») признается, что обязан режиссеру не только карьерой, но и характером.
Как Линч «изобрел» МакЛоклена
В начале 80‑х Кайл МакЛоклен, недавний выпускник университета в Сиэтле, приехал на встречу с Линчем по поводу экранизации «Дюны» и внезапно обнаружил, что они обсуждают не сценарий, а общее детство в тихом, слегка провинциальном районе на северо‑западе США. Режиссера интересовало не то, насколько точно актер поймет политические интриги Галактической империи, а то, совпадают ли их интонации и ощущение мира. Именно после этой беседы Линч позвал МакЛоклена на пробы Пола Атрейдеса — роли, которая дала актеру первый шанс в кино, несмотря на то, что «Дюна» провалилась в прокате.
«Дюна» стала началом долгой дружбы и творческого союза: затем были «Синий бархат», и, конечно, «Твин Пикс». Кайл вспоминает, что Линч всегда верил в него больше, чем он сам в себя, и именно эта вера позволяла ему соглашаться на самые странные и рискованные роли.
Агент Купер — портрет самого Линча
Создавая образ агента Купера, МакЛоклен сознательно почти не изучал настоящих сотрудников ФБР, а «придумал свою версию» персонажа. На фестивале BFI Film on Film он рассказал, что взял у Линча его невероятную детскую восторженность простыми вещами — деревьями, кофе, пирогом, разговором о погоде, и постарался перенести эту искренность в Купера.
По словам Кайла, многие привычки Купера — как он смотрит на мир, как радуется хорошему кофе или природе — это слегка утрированные, но вполне узнаваемые черты самого режиссера. Воспоминания актера о съемках последних серий «Твин Пикс» полны теплых подробностей: он говорит, что просыпался в четыре утра с мыслью о съемках и не переставал восхищаться Линчем даже в самые трудные съемочные дни.
Первый гонорар — всего 10 долларов
Одной из первых работ Кайла МакЛоклена до встречи с Линчем стало эпизодическое появление в мистическом триллере «Перебежчик», который частично снимали в Университете Вашингтона, где Кайл тогда учился. За съемочный день в массовке он получил всего 10 долларов.
До крупных ролей МакЛоклен совмещал учебу и подработки, успел поучаствовать в театральных проектах. Уже через несколько лет после выхода «Перебежчика» он попал в «Дюну», «Синий бархат» и «Твин Пикс».
Кофейный гуру
Фраза агента Купера про «чертовски хороший кофе» стала пророческой для самого Кайла. Он настолько проникся кофейной культурой, что не только разбирается в сортах на уровне профессионального бариста, но и запустил собственный бренд кофе — Brown Bear Mélange.
Актер лично участвовал в разработке купажа вместе с обжарщиками из своего родного штата Вашингтон (Walla Walla Roastery). Интересно, что изначально этот кофе был задуман как эксклюзивный подарок для коллег по съемочной площадке нового сезона «Твин Пикса», но идея оказалась такой удачной, что переросла в полноценный продукт для фанатов. Так что теперь любой желающий может начать утро с чашки от самого агента Купера.
Звезда TikTok и король самоиронии
Если в 90-х МакЛоклен был загадочным агентом ФБР, то для поколения Z он — звезда TikTok. В свои 67 лет актер с невероятным азартом ведет соцсети, где не боится выглядеть смешным: он повторяет тренды под музыку Chappell Roan и Charli XCX, катается на скейтборде под Fleetwood Mac и даже воссоздает образы певицы Лорд.
Его аккаунт — это мастер-класс по самоиронии. МакЛоклен регулярно шутит над своими культовыми ролями: то вылезает из картонной коробки, пародируя сцену из «Дюны», то с невозмутимым видом пьет кофе, намекая на агента Купера.