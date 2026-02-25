Юра Борисов приступил к репетициям спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьера постановки Андрея Гончарова «Гамлет» состоится на Основной сцене Московского Художественного театра имени А. П. Чехова в мае 2026 года. Коллектив спектакля, включая Юру Борисова, исполняющего роль Гамлета, приступает к репетициям, сообщил ТАСС заместитель директора МХТ по связям с общественностью Вадим Верник.
«В мае должна состояться уже давно анонсированная премьера спектакля “Гамлет”, его ставит Андрей Гончаров. Юра Борисов будет играть Гамлета. Он уже начинает репетировать. Судя по всему, зрителю представят современный взгляд на историю Гамлета», — сказал собеседник агентства.
На вопрос корреспондента ТАСС, войдет ли постановка с учетом занятости Борисова в репертуар Художественного театра, Верник ответил утвердительно.
«Конечно, “Гамлет” будет репертуарным спектаклем. Думаю, Юра знает, на что он идет: он ведь и начинал как театральный актер», — пояснил он.
В заключение Верник напомнил, что в МХТ имени А. П. Чехова Гончаров выпустил уже три премьеры: «Чрево» по Евгению Замятину, «Осень» по Августу Стриндбергу и «Далекую радугу» по братьям Стругацким.
«Все это были камерные истории — и вот Константин Юрьевич Хабенский впервые доверяет режиссеру Основную сцену Художественного театра», — констатировал собеседник ТАСС.