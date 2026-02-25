Юра Борисов приступил к репетициям спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова

«В мае должна состояться уже давно анонсированная премьера спектакля “Гамлет”, его ставит Андрей Гончаров. Юра Борисов будет играть Гамлета. Он уже начинает репетировать. Судя по всему, зрителю представят современный взгляд на историю Гамлета», — сказал собеседник агентства.