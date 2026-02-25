В основу фильма лег одноименный бестселлер белорусской писательницы Ольги Примаченко (полное название — «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя»). Эта книга в жанре нон-фикшн вышла в 2020 году и с тех пор четыре раза подряд становилась самой продаваемой в России. Экранизацию возглавил режиссер Иван Китаев, известный по фильмам «Опасная близость», «Неслучайная встреча» и «Бывшие».
Известно ли, когда выйдет фильм «К себе нежно» (2026)
Изначально премьеру фильма «К себе нежно» планировали на апрель 2026 года, однако дистрибьюторы решили перенести показ на более раннюю дату. Теперь фильм выйдет в российский прокат 5 марта 2026 года — как настоящий подарок всем женщинам к приближающемуся весеннему празднику. Весной зрители смогут увидеть на больших экранах художественную адаптацию одноименного бестселлера Ольги Примаченко и познакомиться с историей о заботе о себе и внутреннем балансе через художественный сюжет.
Кто снимается в фильме «К себе нежно»
Главную роль в фильме исполнила Карина Разумовская — она сыграла Надю, хирурга-отоларинголога, которая запуталась в себе.
В фильм также вошел впечатляющий ансамбль актеров:
Артем Ткаченко — Борис, бывший муж Нади;
Алиса Конашенкова — Оливия, дочь Нади;
Ольга Медынич — Даша, начальница Нади;
Пелагея Невзорова — Вита, подруга Нади;
Людмила Артемьева — Тамара, мать Бориса, свекровь Нади;
Леонид Бичевин — Вячеслав;
Василий Бриченко — Костя;
Владислав Ценев — тренер по плаванию.
Также в касте значатся Александра Велескевич, Елена Махова и Денис Рубин. Такой состав обещает живое взаимодействие героев и раскрытие истории через разные жизненные ситуации.
О чем будет фильм «К себе нежно» (2026)
Сценарий к фильму написала Дарья Грацевич, работавшая над сериалами «Измены», «Черное облако» и двумя частями «Холопа».
Главная героиня Надя — успешный отоларинголог-хирург, которая к 40 годам внезапно осознает, что почти ничего не знает о себе. Каждый день на работе она изучает органы чувств пациентов, но свои собственные эмоции давно разучилась слышать, или, возможно, никогда и не умела.
Муж Борис ушел от нее два года назад, не выдержав рутины, хотя официально пара все еще не разведена. Нади воспитывает дочь Оливию и продолжает жить в квартире свекрови, что создает дополнительное давление и чувство застоя.
Однако героине нужны перемены. В ее жизни появляются шесть «уроков нежности», каждый из которых помогает Нади вновь обрести себя, услышать свой внутренний голос и открыть для себя новую надежду. Фильм обещает стать историей о любви к себе и поиске гармонии в повседневной жизни.