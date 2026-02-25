Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о фильме «К себе нежно» (2026): дата выхода, кто сыграл главные роли

Совсем скоро состоится премьера фильма «К себе нежно» (2026), снятого по одноименной книге Ольги Примаченко. Рассказываем последние новости о дате выхода и сюжете
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма К себе нежно
Кадр из фильма «К себе нежно»

В основу фильма лег одноименный бестселлер белорусской писательницы Ольги Примаченко (полное название — «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя»). Эта книга в жанре нон-фикшн вышла в 2020 году и с тех пор четыре раза подряд становилась самой продаваемой в России. Экранизацию возглавил режиссер Иван Китаев, известный по фильмам «Опасная близость», «Неслучайная встреча» и «Бывшие». 

Известно ли, когда выйдет фильм «К себе нежно» (2026)

Изначально премьеру фильма «К себе нежно» планировали на апрель 2026 года, однако дистрибьюторы решили перенести показ на более раннюю дату. Теперь фильм выйдет в российский прокат 5 марта 2026 года — как настоящий подарок всем женщинам к приближающемуся весеннему празднику. Весной зрители смогут увидеть на больших экранах художественную адаптацию одноименного бестселлера Ольги Примаченко и познакомиться с историей о заботе о себе и внутреннем балансе через художественный сюжет.

Кто снимается в фильме «К себе нежно»

Карина Разумовская и Леонид Бичевин в фильме К себе нежно
Карина Разумовская и Леонид Бичевин в фильме «К себе нежно»

Главную роль в фильме исполнила Карина Разумовская — она сыграла Надю, хирурга-отоларинголога, которая запуталась в себе.

В фильм также вошел впечатляющий ансамбль актеров:

Также в касте значатся Александра Велескевич, Елена Махова и Денис Рубин. Такой состав обещает живое взаимодействие героев и раскрытие истории через разные жизненные ситуации.

О чем будет фильм «К себе нежно» (2026)

Кадр из фильма К себе нежно
Кадр из фильма «К себе нежно»

Сценарий к фильму написала Дарья Грацевич, работавшая над сериалами «Измены», «Черное облако» и двумя частями «Холопа».

Главная героиня Надя — успешный отоларинголог-хирург, которая к 40 годам внезапно осознает, что почти ничего не знает о себе. Каждый день на работе она изучает органы чувств пациентов, но свои собственные эмоции давно разучилась слышать, или, возможно, никогда и не умела.

Муж Борис ушел от нее два года назад, не выдержав рутины, хотя официально пара все еще не разведена. Нади воспитывает дочь Оливию и продолжает жить в квартире свекрови, что создает дополнительное давление и чувство застоя.

Однако героине нужны перемены. В ее жизни появляются шесть «уроков нежности», каждый из которых помогает Нади вновь обрести себя, услышать свой внутренний голос и открыть для себя новую надежду. Фильм обещает стать историей о любви к себе и поиске гармонии в повседневной жизни.