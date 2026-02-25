Изначально премьеру фильма «К себе нежно» планировали на апрель 2026 года, однако дистрибьюторы решили перенести показ на более раннюю дату. Теперь фильм выйдет в российский прокат 5 марта 2026 года — как настоящий подарок всем женщинам к приближающемуся весеннему празднику. Весной зрители смогут увидеть на больших экранах художественную адаптацию одноименного бестселлера Ольги Примаченко и познакомиться с историей о заботе о себе и внутреннем балансе через художественный сюжет.