Звезда «А зори здесь тихие» Драпеко рассказала о последней встрече с Ириной Шевчук

Ранее 24 февраля сообщалось, что Ирины Шевчук не стало в возрасте 74 лет. Актриса, также известная по фильмам «Приключения желтого чемоданчика» и «Белый Бим Черное ухо», несколько лет боролась с лимфомой головного мозга. Дочь артистки заявила, что ее самочувствие улучшилось в последние дни перед кончиной.