Около 200 бойцов примут участие в съемках фильма о Сталинградской битве

В частности, защитнику Сталинграда Евгению Лесникову было всего 14 лет, когда оккупанты подошли к Тракторному району города, где он жил. Женя вместе с бойцами и офицерами Красной армии оборонял район от фашистов, был ранен, контужен, и после лечения в госпитале Ленинска моряками Нижне-Волжской флотилии был направлен в военно-морскую школу. Окончив ее в 1944 году, Лесников служил сигнальщиком в команде крейсера «Молотов». При очередном разминировании вражеского снаряда юный моряк уже во второй раз был контужен, четыре часа пробыл в декабрьской морской воде. И вновь лечился в военном госпитале в Севастополе, а затем, потеряв удостоверение с заключением медиков «годен к нестроевой», вновь служил на крейсере. В своей повести «Призыву по возрасту не подлежит» он рассказал о подростках, не просто выживавших в суровые годы, но и воевавших за родной Сталинград и за Великую Победу.