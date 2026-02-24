Фильм «Очаги. Продолжение. Жизни» откроет фестиваль документального кино в Москве

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Премьера фильма «Очаги. Продолжение. Жизни» состоится 19 марта в Москве и откроет Международный фестиваль документального кино «Неизвестная Россия», сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля. Показ пройдет в большом зале кинотеатра «Октябрь».
«Новый сезон Международного фестиваля документального кино (III Всероссийский фестиваль документального кино) “Неизвестная Россия” пройдет с 19 по 26 марта. Кинопоказы начнутся 19 марта с мировой премьеры документального фильма “Очаги. Продолжение. Жизни” — новой работы студии [Кто мы] и режиссера Ирины Разумовской в Большом зале кинотеатра “Октябрь”, — говорится в сообщении.
Картина продолжает проект «Очаги», который с 2020 года исследует пространство страны через судьбы людей-созидателей. Новый сезон расширяет замысел проекта и рассказывает о героях, формирующих будущее России в самых разных сферах — от заповедного дела до технологий и сохранения культурного наследия. «В этом сезоне каждый герой отражает свое визионерское видение будущего, свою заботу о нем и свой вклад в то, каким будет завтра в нашей стране», — отметила Разумовская.
Среди героев фильма — Петр Шпиленок, связавший жизнь с развитием заповедной системы Камчатки; предприниматель Юрий Усков, создающий технологическую экосистему в Йошкар-Оле; Анор Тукаева, возрождающая культурную память в Крохино; Мария Мурашова, основатель Музея рода Яковлевых «ЯМУЗЕЙ» в Кинешме; Андрей Колбасинов, развивающий проект городских чайных «Нитка».
Фестиваль «Неизвестная Россия» пройдет в столице с 19 по 26 марта и впервые состоится в статусе международного. В этом году в оргкомитет поступило 708 заявок из России и других стран. Помимо конкурсной программы запланирована деловая часть, включающая круглые столы, панельные дискуссии и питчинг документальных проектов. Показы состоятся в кинотеатрах «Октябрь», «Художественный» и в сети «Москино». Церемония награждения лауреатов намечена на 26 марта.
ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.