Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Член жюри BAFTA Ричардсон ушел с должности после расистского скандала

Ричардсон объяснил, что его уход непосредственно связан с инцидентом, произошедшим на премии 2026 года
BAFTA
BAFTAИсточник: Legion-Media.ru

Член жюри BAFTA Джонте Ричардсон объявил в личном блоге, что уходит со своей должности.

Ричардсон объяснил, что его уход непосредственно связан с инцидентом, произошедшим на премии 2026 года.

Во время церемонии шотландский активист Джон Дэвидсон выкрикнул слово на букву «Н», когда двое темнокожих актеров Майкл Б. Джордан и Делрой Линдо вручали награду.

Дэвидсон живет с синдромом Туретта. Это хроническое расстройство центральной нервной системы, при котором возникают множественные непроизвольные сокращения мышц. Эти тики могут проявляться как подергиванием конечностей, так и выкрикиванием звуков, слов и определенных предложений. В том числе и ругательств. При таком расстройстве человек не может это контролировать.

Ричардсон подчеркнул, что организация премии не вырезала инцидент с Дэвидсоном, несмотря на двухчасовую задержку трансляции. Он считает такой проступок непростительным.

«Когда такая организация, как BAFTA, за которой стоит долгая история системного расизма, отказывается признать вред, причиненный как темнокожим, так и людям с инвалидностью, и принести извинения, дальнейшее участие в ее работе будет равносильно попустительству», — заявил бывший член жюри.