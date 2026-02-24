Член жюри BAFTA Ричардсон ушел с должности после расистского скандала

Дэвидсон живет с синдромом Туретта. Это хроническое расстройство центральной нервной системы, при котором возникают множественные непроизвольные сокращения мышц. Эти тики могут проявляться как подергиванием конечностей, так и выкрикиванием звуков, слов и определенных предложений. В том числе и ругательств. При таком расстройстве человек не может это контролировать.