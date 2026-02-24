Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Анастасия Уколова спровоцировала слухи о романе с экс-возлюбленным Аглаи Тарасовой

Актриса обнималась с Антоном Филипенко на его дне рождения

Анастасия Уколова повеселилась на дне рождения Антона Филипенко — 20 февраля актеру исполнился 41 год. Звезда сериала «Комбинация» обнималась с коллегой и танцевала с ним. В какой-то момент актер стал кружить девушку на руках.

Антон Филипенко и Анастасия Уколова, фото: соцсети
Антон Филипенко и Анастасия Уколова, фото: соцсети

При этом на празднике присутствовала и Аглая Тарасова, которой в 2025 году приписывали роман с Филипенко. Обе актрисы вынесли праздничный торт для именинника.

Антон Филипенко и Анастасия Уколова, фото: соцсети
Антон Филипенко и Анастасия Уколова, фото: соцсети

«Сегодня здесь нет ни одного левого человека. Сегодня здесь присутствует и твоя женщина», — высказался в этот момент ведущий вечеринки.

О ком именно он говорил, непонятно. Однако в последнее время многие подозревают, что звезда фильма «Письмо Деду Морозу» встречается с 31-летней Уколовой. Ранее актриса публиковала в своих соцсетях фото с Филипенко. Они вместе отдыхали в Таиланде.

Антон Филипенко и Анастасия Уколова, фото: соцсети
Антон Филипенко и Анастасия Уколова, фото: соцсети

До этого звезда была дважды замужем. В 2025-м она развелась со вторым супругом Юрием Горовым, от которого у нее есть сын.

Напомним, Аглая Тарасова в конце лета 2025 года была задержана в аэропорту Домодедово. У нее нашли вейп, в котором содержались запрещенные вещества. На актрису завели дело о контрабанде наркотиков и отправили под домашний арест.

Антон Филипенко и Аглая Тарасова
Антон Филипенко и Аглая ТарасоваИсточник: Legion-Media.ru

Тогда многие журналисты пытались узнать подробности скандала у Филипенко. Однако он заявлял, что ничего не знает о деле возлюбленной. В декабре Тарасову приговорили к трем годам условного срока. О разрыве с возлюбленным она не сообщала.

Ранее Антон Филипенко рассказал, что мечтает жениться и завести собаку. 