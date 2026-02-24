Анастасия Уколова повеселилась на дне рождения Антона Филипенко — 20 февраля актеру исполнился 41 год. Звезда сериала «Комбинация» обнималась с коллегой и танцевала с ним. В какой-то момент актер стал кружить девушку на руках.
При этом на празднике присутствовала и Аглая Тарасова, которой в 2025 году приписывали роман с Филипенко. Обе актрисы вынесли праздничный торт для именинника.
«Сегодня здесь нет ни одного левого человека. Сегодня здесь присутствует и твоя женщина», — высказался в этот момент ведущий вечеринки.
О ком именно он говорил, непонятно. Однако в последнее время многие подозревают, что звезда фильма «Письмо Деду Морозу» встречается с 31-летней Уколовой. Ранее актриса публиковала в своих соцсетях фото с Филипенко. Они вместе отдыхали в Таиланде.
До этого звезда была дважды замужем. В 2025-м она развелась со вторым супругом Юрием Горовым, от которого у нее есть сын.
Напомним, Аглая Тарасова в конце лета 2025 года была задержана в аэропорту Домодедово. У нее нашли вейп, в котором содержались запрещенные вещества. На актрису завели дело о контрабанде наркотиков и отправили под домашний арест.
Тогда многие журналисты пытались узнать подробности скандала у Филипенко. Однако он заявлял, что ничего не знает о деле возлюбленной. В декабре Тарасову приговорили к трем годам условного срока. О разрыве с возлюбленным она не сообщала.
Ранее Антон Филипенко рассказал, что мечтает жениться и завести собаку.