Внешность Селены Гомес в купальнике на фото папарацци вызвала споры в сети

В свою очередь, другие пользователи встали на защиту артистки. «По-прежнему прекрасна», «Выглядит отлично, здоровая, обычная. Просто плохой купальник неподходящего цвета», «Напоминаю, что именно так выглядит тело нормальной женщины», «У нее нормальная фигура, и она отлично выглядит. Странные люди думают, что женщины должны издеваться над собой и принимать наркотики, чтобы быть худыми как палка», — отметили они.