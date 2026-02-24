Ричмонд
Бывший премьер-министр РФ Степашин высказался об уехавшей из РФ Чулпан Хаматовой

Чулпан Хаматова
Чулпан ХаматоваИсточник: Алексей Молчановский

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил ТАСС, что не понял, почему Чулпан Хаматова уехала из страны.

Политик заявил, что знал артистку по ее работе в театре «Современник» у Галины Волчек. Он назвал ее замечательной актрисой.

«Потом она создала фонд, помогая детям. И Путин ей серьезно помогал. Я знаю, она к нему ездила на встречу, он ее принимал. Ну некрасиво вообще. Я не понимаю: ну тебе-то чего? Играй в театре», — заявил бывший премьер-министр России.

Хаматова уехала из России после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Сейчас она проживает в Латвии. В январе 2025-го артистке продлили вид на жительство (ВНЖ) в этой стране.

Ранее зрители раскритиковали спектакль уехавших из РФ Марии Машковой и Чулпан Хаматовой.