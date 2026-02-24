Ричмонд
Голикова: в кинотеатрах в 2025 году смотрели в основном российские фильмы

Вице-премьер РФ уточнила, что общие сборы проката составили 51 млрд рублей
Кинотеатр
КинотеатрИсточник: Unsplash

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Почти 80% посетителей кинотеатров смотрели российское кино в кинотеатрах, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открытии кинокластера Киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького.

«Мы видим те очень хорошие показатели, которые кинематограф демонстрирует. У нас в прошлом году была рекордная посещаемость — 118,5 млн кинозрителей. Это 79%, отечественное кино», — сказала Голикова.

Вице-премьер уточнила, что в 2025 году общие сборы российского проката составили 51 млрд рублей, а 77% от них пришлись на отечественное кино.

Голикова отметила, что в 2025 году было профинансировано 229 фильмов с помощью Фонда кино и Министерства культуры. Более того, 75 проектов были сделаны Институтом развития интернета, напомнила вице-премьер.