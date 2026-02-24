Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью Ирины Шевчук

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко, известная по фильму «А зори здесь тихие», заявила, что главным достижением скончавшейся заслуженной артистки России Ирины Шевчук стало создание кинофестиваля «Киношок» и руководство им.
«С 1992 года она была руководителем, идеологом и главной движущей силой фестиваля “Киношок”. Считаю, что это ее главное достижение. Шевчук собирала кинематографистов из бывших стран СССР. Фестиваль был небогатый, но очень честный, поэтому туда с удовольствием все приезжали», — сказала Драпеко NEWS.ru.
По словам депутата, с Шевчук ее связывали многолетние дружеские отношения со времен совместных съемок в фильме «А зори здесь тихие». Драпеко подчеркнула, что смерть актрисы стала большой потерей для российского кинематографа и общественной жизни страны.
Заслуженная артистка России Ирина Шевчук умерла в возрасте 74 лет. Самой известной ее ролью стала работа в фильме Станислава Ростоцкого по одноимённой повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие». В киноленте она сыграла роль Риты Осяниной.
Шевчук родилась в Мурманске, а в юности училась во ВГИКе. Она также принимала участие в таких картинах, как «Белый Бим Черное ухо», «Повесть о женщине», сериале «Государственная граница» и других.