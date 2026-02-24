Ричмонд
Коллега Кологривого рассказала о его трогательных отношениях с 4-летней дочерью

Анастасия Уколова отметила, что актер часто говорит о дочери и всегда заботится о своей наследнице
Никита Кологривый и Анастасия Уколова (фото: онлайн-кинотеатре Wink)
Звезда сериала «Комбинация» Анастасия Уколова снимается в продолжении фильма «Сокровища гномов» под названием «Сокровища гномов 2: Пещера Али-Бабы». Партнером актрисы по съемочной площадке вновь стал Никита Кологривый. Звезды играют в проекте супружескую пару.

Уколова рассказала о личной жизни своего коллеги. Она призналась, что Кологривый часто говорит о своей четырехлетней дочери Есении.

Никита Кологривый, Александрина Питиримова с дочерью Есенией, фото: пресс-служба
«Никита, на самом деле, очень заботливый папа. У него есть дочь, и он все время показывает ее фото, много говорит о ней. Сейчас рассказывал о том, как купил ей большой дом для Барби. Я знаю Никиту очень давно, он тоже большой ребенок, но в нем проявлено чувство ответственности за других. Ему важно не срываться и не улетать куда-либо, оставляя дочь с женой совсем без присмотра», — сообщила актриса в беседе с The Voice.

Напомним, Есения родилась в браке Никиты Кологривого с однокурсницей из ГИТИСа Александрой Питиримовой. Они сыграли свадьбу в 2020-м. Есения появилась на свет в 2021-м. Спустя два года после рождения дочери актеры расстались.

Недавно Никита Кологривый раскрыл подробности личной жизни. Он ответил на вопрос, занято ли сейчас его сердце. Актер дал понять, что романтические отношения сегодня не входят в число его приоритетов.