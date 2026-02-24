«Никита, на самом деле, очень заботливый папа. У него есть дочь, и он все время показывает ее фото, много говорит о ней. Сейчас рассказывал о том, как купил ей большой дом для Барби. Я знаю Никиту очень давно, он тоже большой ребенок, но в нем проявлено чувство ответственности за других. Ему важно не срываться и не улетать куда-либо, оставляя дочь с женой совсем без присмотра», — сообщила актриса в беседе с The Voice.