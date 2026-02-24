Paramount предложила новые условия по покупке Warner Bros. для обхода конкурента Netflix

Однако договоренности с Netflix позволяют WBD вступить в переговоры с Paramount в срок до 23 февраля 2026 года — у Paramount, которая намерена приобрести всю WBD, с учетом сегмента Global Networks (в том числе каналы CNN и Discover), есть шанс предложить лучшие условия для сделки.