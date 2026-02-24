Ричмонд
Актриса Волкова показала, как выглядит без макияжа в 51 год

Актриса Екатерина Волкова опубликовала фото без макияжа

Актриса Екатерина Волкова показала, как выглядит без макияжа в 51 год. Звезда снялась полуобнаженной в бане, прикрывшись полотенцем. Она опубликовала свое фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Екатерина Волкова / фото: соцсети
Екатерина Волкова / фото: соцсети

Знаменитость недавно кардинально сменила имидж. Звезда решилась на короткую стрижку маллет во французском стиле. Волкова осталась довольна своим новым образом.

Ранее Екатерина Волкова раскрыла причины ссоры с дочерью.