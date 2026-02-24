Рената Литвинова в оренбургском платке снялась на фоне московских сугробов

Рената Литвинова, по всей видимости, недавно приехала в Москву. 59-летняя актриса в личном блоге разместила новые фото, которые сделала на улице на фоне высоких сугробов.
Она примерила наряд от дизайнера Ульяны Сергеенко. Звезда позировала в сером легком пальто с меховой отделкой, а также в пуховом платке. Она собрала волосы в высокую прическу и сделала макияж в холодных оттенках. Свой образ Литвинова дополнила маленькой сумочкой с мехом и ушками.
«Зима», — лаконично подписала она снимки.
Поклонники оценили ее новые кадры и в очередной раз заявили, что она очень хорошо выглядит.
«Как же красиво», «Нереальная», «Оренбургский пуховый платок идет вам очень», «Снежная королева», «Вы в Москве?», «Ну она! Дома!», «Мадам, вы вернулись?», «Москва!», «Мне бы так выглядеть в будущем, как она в свои годы», «Такая нежная и трогательная», «Такая прекрасная! Хрупкая! Как будто фарфоровая», «Добро пожаловать домой», «Это лучшая снегурочка, которую я когда-либо видела».
Рената Литвинова в 2022 году переехала жить в Париж. Актриса выступает со своими авторскими спектаклями по европейским городам, а также участвует в различных модных показах.
Ранее Рената Литвинова в облегающем платье с оголенным плечом снялась в Париже.