Юрий Стоянов рассказал, в каких ситуациях чувствует себя не в своей тарелке

Народный артист РФ Юрий Стоянов в интервью Кино Mail привел пример жизненной ситуации, когда он чувствует себя не в своей тарелке. Такой вопрос актеру задали в связи с выходом комедийного сериала «Не в своей тарелке», где Стоянов исполнил одну из главных ролей.