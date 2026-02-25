Юрий Стоянов рассказал, в каких ситуациях чувствует себя не в своей тарелке

Народный артист РФ Юрий Стоянов в интервью Кино Mail привел пример жизненной ситуации, когда он чувствует себя не в своей тарелке. Такой вопрос актеру задали в связи с выходом комедийного сериала «Не в своей тарелке», где Стоянов исполнил одну из главных ролей.
По словам 68-летнего актера, он часто повторяет одну фразу: «Есть артисты, которые никогда не станут звездами, а есть звезды, которые никогда не станут артистами».
«Вот в таких компаниях я всегда не в своей тарелке», — пояснил Стоянов.
Юрий Стоянов известен как автор и актер юмористической передачи «Городок» (1993—2012). Сейчас исполнитель активно снимается в фильмах и сериалах. Среди самых известных его работ последних лет «Вампиры средней полосы», «Мамонты», «Артист с большой дороги», «Игры», «На деревню дедушке».
