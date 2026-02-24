Ричмонд
Актер «Фантастической четверки» подал в суд на экс-супругу из-за травли и угроз

По данным источника, женщина наняла частного детектива для слежки за новой супругой актера Йоана Гриффита
Йоан Гриффит
Йоан ГриффитИсточник: Alloverpress

Йоан Гриффит, получивший известность благодаря роли в фильме «Фантастическая четверка», подал в суд на бывшую жену Элис Эванс. Актер обвинил экс‑супругу в травле и распространении клеветы. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам знаменитости, заявления, которые Элис Эванс разместила в социальных сетях стали причиной серьезного стресса и нанесли ущерб его профессиональной репутации. 52‑летний Гриффит признался, что был глубоко потрясен, обнаружив подобные публикации в интернете.

«Для меня как для отца было невыносимо, что вокруг распространяется такая ложная информация. Я был в ужасе от того, как это отразится на моей репутации и карьере», — произнес Гриффит в суде.

По данным источника, Элис наняла частного детектива для слежки за новой супругой актера — Бьянкой Уоллес. Экс‑жена угрожала им физической расправой, выдвигала обвинения в измене с Уоллес и добивалась ее депортации. Бьянка Уоллес также выступила с показаниями против Элис Эванс в суде.