Звезда «Великолепного века» рассказал о своих ночных походах к холодильнику

Актер Бурак Озчивит признался, что ест по ночам
Бурак Озчивит
Бурак Озчивит

Турецкий актер Бурак Озчивит признался в шоу Алеко Надиряна ALEKÓ in my bag, что может себе позволить есть по ночам. Новый выпуск проекта опубликован на платформе VK Видео.

Артист уточнил, что старается не устанавливать себе жесткие ограничения. При этом он старается соблюдать некоторые правила, чтобы поддерживать тело в форме.

«Я просто знаю: если в чем-то перебрал, сразу беру себя в руки. В течение недели стараюсь за этим следить — из-за моей работы. Это не запреты, а правила, которые я сам себе установил», — поделился артист.

Актер назвал свой один из главных принципов — «никогда не сдаюсь, никогда не отступаю».

Ранее Бурак Озчивит признался, что уже 20 лет стрижет себя сам.